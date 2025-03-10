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Почему петухи кукарекают? 0

В мире животных
Дата публикации: 10.03.2025
BB.LV
Почему петухи кукарекают?

При помощи крика они возвещают начало нового дня и показывают соперникам, кто тут главный.

Судя по археологическим находкам, дикие петухи были одомашнены как культовые животные в Древней Индии в конце 3-го — начале 2-го тысячелетия до н. э. Именно благодаря своему крику, возвещавшему наступление нового дня, птица стала домашней, и только в античной Европе куриное мясо, а потом и яйца стали употреблять в пищу.

Однако петухи, как известно, кричат не только по утрам. Дело в том, что в природе каждая группа кур занимает определенный участок, на котором они добывают корм, и размножаются. Петухи ревностно защищаю свою территорию от посягательств сородичей, но ожесточенные бои, увечья и уж тем более смерть сражающихся за владения самцов вредны для популяции и для вида в целом. Поэтому природа устроила так, чтобы петухи, известные своей драчливостью, добивались захвата и защиты территории бескровным путем, запугивая соплеменников громким кукареканьем. Петух кричит, чтобы показать, кто здесь главный, чтобы ни у кого из соседей-соперников не осталось сомнений в том, что именно он хозяин на своем участке и господин в своем «гареме».

Таким образом, крик петуха относится к территориальным акустическим сигналам, которые крайне важны в общении птиц, особенно диких. Однако и домашние петухи продолжают сообщать всей деревне о своих «правах» на двор с курятником. Кукареканье — это своего рода вызов другим петухам, на который те подают ответный клич. Если же на дворе закричит петух, занимающий подчиненное положение, то вожак попросту атакует его.

#птицы
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