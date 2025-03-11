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Некоторые животные сотрудничают с представителями другого вида: два примера 0

В мире животных
Дата публикации: 11.03.2025
BB.LV
Некоторые животные сотрудничают с представителями другого вида: два примера

В Университете Констанца и Институте поведения животных при Обществе Макса Планка исследуют когнитивные основы межвидового сотрудничества в животном мире. В работе ученых, опубликованной в журнале Current Biology, рассматриваются примеры взаимодействия между различными видами, такими как рыбы губаны-чистильщики и птицы дронго, которые помогают другим животным в охоте и защите от хищников.

Губаны-чистильщики питаются паразитами более крупных видов рыб. Более крупные рыбы терпят губанов, поскольку его пищевое поведение приносит им пользу для здоровья.

Дронго, маленькие птички, кормятся вместе с сурикатами и предупреждают их о приближающихся хищниках. Интересно, что иногда они намеренно вводят сурикатов в заблуждение, чтобы заставить их убежать. Затем птицы воруют еду, оставленную убегающими животными.

Биолог Эдуардо Сампайо и его коллеги, включая сравнительных психологов Александру Шнелл и Пьеро Амодио, подчеркивают, что такие партнерства ставят под сомнение традиционные представления об интеллекте животных.

Исследование показывает, что социальная сложность и коммуникация могут развиваться не только внутри одного вида, но и через сотрудничество между разными видами.

Это открытие может изменить наше понимание эволюции интеллекта и взаимодействия в животном мире, подчеркивая важность межвидового общения для выживания и адаптации.

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