Породы собак со слабым здоровьем

Некоторые породы собак, несмотря на внешнюю привлекательность и дружелюбный характер, склонны к хроническим заболеваниям и требуют повышенного ветеринарного контроля. Ветеринарный врач Юлия Бубликова перечислила породы, содержание которых может быть сопряжено с регулярными визитами в клинику.

Мопсы и французские бульдоги

Эти брахицефальные породы особенно уязвимы. У них часто наблюдаются затрудненное дыхание, перегрев даже при незначительной нагрузке, аномалии носовых ходов и мягкого неба. Также распространены отиты, дерматиты, аллергии и патологии позвоночника.

Чихуахуа

Эти миниатюрные собаки имеют хрупкий костяк и склонны к таким проблемам, как гидроцефалия, ранняя потеря зубов и приступы дрожи, вызванные гипогликемией (снижением уровня сахара в крови).

Таксы

Из-за длинного тела и коротких конечностей таксы предрасположены к заболеваниям позвоночника, в том числе межпозвонковым грыжам. У пожилых собак нередки случаи парализации задних лап. Также порода склонна к ожирению.

Мастифы, доги, сенбернары, ньюфаундленды

Крупные породы собак часто страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, остеосарком (злокачественных опухолей костей) и заворота желудка — потенциально смертельно опасного состояния.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Порода склонна к ряду генетических заболеваний: сирингомиелии (патология спинного мозга), врождённым порокам сердца, проблемам с дыханием, заболеваниям глаз и вывихам надколенников.