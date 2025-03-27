Baltijas balss logotype

Породы собак со слабым здоровьем 0

В мире животных
Дата публикации: 27.03.2025
BB.LV
Породы собак со слабым здоровьем

Некоторые породы собак, несмотря на внешнюю привлекательность и дружелюбный характер, склонны к хроническим заболеваниям и требуют повышенного ветеринарного контроля. Ветеринарный врач Юлия Бубликова перечислила породы, содержание которых может быть сопряжено с регулярными визитами в клинику.

Мопсы и французские бульдоги

Эти брахицефальные породы особенно уязвимы. У них часто наблюдаются затрудненное дыхание, перегрев даже при незначительной нагрузке, аномалии носовых ходов и мягкого неба. Также распространены отиты, дерматиты, аллергии и патологии позвоночника.

Чихуахуа

Эти миниатюрные собаки имеют хрупкий костяк и склонны к таким проблемам, как гидроцефалия, ранняя потеря зубов и приступы дрожи, вызванные гипогликемией (снижением уровня сахара в крови).

Таксы

Из-за длинного тела и коротких конечностей таксы предрасположены к заболеваниям позвоночника, в том числе межпозвонковым грыжам. У пожилых собак нередки случаи парализации задних лап. Также порода склонна к ожирению.

Мастифы, доги, сенбернары, ньюфаундленды

Крупные породы собак часто страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, остеосарком (злокачественных опухолей костей) и заворота желудка — потенциально смертельно опасного состояния.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Порода склонна к ряду генетических заболеваний: сирингомиелии (патология спинного мозга), врождённым порокам сердца, проблемам с дыханием, заболеваниям глаз и вывихам надколенников.

1
0

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

В Англии птичий грипп впервые поразил овцу
В Англии птичий грипп впервые поразил овцу
Почему тигры оранжевые?
Почему тигры оранжевые?
Пернатые музыканты: как меняются песни птиц, и от чего зависит их «репертуар»
Пернатые музыканты: как меняются песни птиц, и от чего зависит их «репертуар»
Почему кошки хорошо видят в темноте, а люди — нет?
Почему кошки хорошо видят в темноте, а люди — нет?
Правда ли, что комары разносят множество опасных инфекций?
Правда ли, что комары разносят множество опасных инфекций?
В современном обществе собаки все чаще заменяют детей
В современном обществе собаки все чаще заменяют детей
Исчезновение больших белых акул наносит серьезный вред экосистеме
Исчезновение больших белых акул наносит серьезный вред экосистеме
У каких животных самый сильный укус?
У каких животных самый сильный укус?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вступают в силу ограничения на организацию азартных игр в Риге
Наша Латвия
Вступают в силу ограничения на организацию азартных игр в Риге
Гражданам России надо сдать экзамен по госязыку для получения статуса постоянного жителя ЕС
Наша Латвия
Гражданам России надо сдать экзамен по госязыку для получения статуса постоянного жителя ЕС
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Наша Латвия
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
Люблю!
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
x.com/MiloradDodik
В мире
Лидер боснийских сербов Милорад Додик прибыл в Москву
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов Эксклюзив!
Бизнес
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов
Вступают в силу ограничения на организацию азартных игр в Риге
Наша Латвия
Вступают в силу ограничения на организацию азартных игр в Риге
Гражданам России надо сдать экзамен по госязыку для получения статуса постоянного жителя ЕС
Наша Латвия
Гражданам России надо сдать экзамен по госязыку для получения статуса постоянного жителя ЕС
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Наша Латвия
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео