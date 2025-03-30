Baltijas balss logotype

Зачем кошкам очаровательные подушечки на лапах? 0

В мире животных
Дата публикации: 30.03.2025
BB.LV
Зачем кошкам очаровательные подушечки на лапах?

Подушечки лап являются важной частью кошачьей анатомии, обеспечивая множество функций. Эти мягкие круглые формирования появились около 50 миллионов лет назад с возникновением отряда Carnivora, в который входят не только кошки, но и собаки, медведи и другие хищники.

Они служат амортизаторами, позволяя кошкам мягко приземляться после прыжков и падений. Согласно исследованиям, в основе подушечек лежат жировая ткань и коллаген, что и придает им упругость и эффективное свойство поглощения ударов.

Помимо этого, подушечки обеспечивают ловкость и сцепление, предотвращая скольжение. Они также чувствительны к температурным и текстурным изменениям, что помогает кошкам ориентироваться в окружающей среде.

Подушечки лап содержат потовые железы, что позволяет кошкам немного регулировать температуру тела.

Цвет подушечек обычно отражает и окрас шерсти: при темном мехе и подушечки будут черными или коричневыми, а при светлом — розовыми. У разноцветных кошек могут быть подушечки разных оттенков.

#котики
1
0

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

В Англии птичий грипп впервые поразил овцу
В Англии птичий грипп впервые поразил овцу
Почему тигры оранжевые?
Почему тигры оранжевые?
Пернатые музыканты: как меняются песни птиц, и от чего зависит их «репертуар»
Пернатые музыканты: как меняются песни птиц, и от чего зависит их «репертуар»
Почему кошки хорошо видят в темноте, а люди — нет?
Почему кошки хорошо видят в темноте, а люди — нет?
Правда ли, что комары разносят множество опасных инфекций?
Правда ли, что комары разносят множество опасных инфекций?
В современном обществе собаки все чаще заменяют детей
В современном обществе собаки все чаще заменяют детей
Исчезновение больших белых акул наносит серьезный вред экосистеме
Исчезновение больших белых акул наносит серьезный вред экосистеме
У каких животных самый сильный укус?
У каких животных самый сильный укус?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Начался охотничий сезон 2025/2026 года
Наша Латвия
Начался охотничий сезон 2025/2026 года
Таро апреля 2025: любовный расклад для женщин
Люблю!
Таро апреля 2025: любовный расклад для женщин
Гигантские капвложения останутся втуне. Иконка видео
Бизнес
«Газпром» сократил экспорт в Европу и Турцию в 5 раз
Вступают в силу ограничения на организацию азартных игр в Риге
Наша Латвия
Вступают в силу ограничения на организацию азартных игр в Риге
Гражданам России надо сдать экзамен по госязыку для получения статуса постоянного жителя ЕС
Наша Латвия
Гражданам России надо сдать экзамен по госязыку для получения статуса постоянного жителя ЕС
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Наша Латвия
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Начался охотничий сезон 2025/2026 года
Наша Латвия
Начался охотничий сезон 2025/2026 года
Таро апреля 2025: любовный расклад для женщин
Люблю!
Таро апреля 2025: любовный расклад для женщин
Гигантские капвложения останутся втуне. Иконка видео
Бизнес
«Газпром» сократил экспорт в Европу и Турцию в 5 раз

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео