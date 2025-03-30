Зачем кошкам очаровательные подушечки на лапах?

Подушечки лап являются важной частью кошачьей анатомии, обеспечивая множество функций. Эти мягкие круглые формирования появились около 50 миллионов лет назад с возникновением отряда Carnivora, в который входят не только кошки, но и собаки, медведи и другие хищники.

Они служат амортизаторами, позволяя кошкам мягко приземляться после прыжков и падений. Согласно исследованиям, в основе подушечек лежат жировая ткань и коллаген, что и придает им упругость и эффективное свойство поглощения ударов.

Помимо этого, подушечки обеспечивают ловкость и сцепление, предотвращая скольжение. Они также чувствительны к температурным и текстурным изменениям, что помогает кошкам ориентироваться в окружающей среде.

Подушечки лап содержат потовые железы, что позволяет кошкам немного регулировать температуру тела.

Цвет подушечек обычно отражает и окрас шерсти: при темном мехе и подушечки будут черными или коричневыми, а при светлом — розовыми. У разноцветных кошек могут быть подушечки разных оттенков.