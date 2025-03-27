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Вороны понимают, что такое смерть — и боятся её 0

В мире животных
Дата публикации: 27.03.2025
BB.LV
Вороны понимают, что такое смерть — и боятся её

Ученые установили, что вороны способны отличать живое от мёртвого и осознают сам факт смерти. Об этом сообщает TechInsider со ссылкой на исследование зоолога Кайла Свифта, проведённое в рамках необычного и местами жуткого эксперимента.

На первом этапе Свифт угощал птиц лакомствами, стараясь не пугать их и завоевать доверие. Затем он вышел к ним в маске, держа в руках мертвую птицу, и стоял неподвижно около 30 минут. Вороны сразу изменили поведение: отказались от еды, сбились в стаю и громко каркали. Вероятно, таким образом они предупреждали друг друга об опасности.

Маску Свифт использовал, чтобы птицы не ассоциировали происходящее с его настоящим лицом — вороны славятся отличной памятью и способны «запомнить обидчика».

На следующий день он снова появился в маске, но уже без мёртвой птицы. Тем не менее вороны вновь проявили тревожность и отказались от угощения. Это свидетельствует о том, что они запомнили ситуацию, связали её с угрозой и демонстрировали осознанную настороженность.

Дополнительные наблюдения показали: вороны реагируют только на трупы своих сородичей, в то время как мёртвые птицы других видов не вызывают у них страха.

#птицы
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