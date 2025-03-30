Каких цветов бывали динозавры?

Исследования окаменелых чернил предков кальмаров и осьминогов привели к открытию, что меланин, пигмент, окрашивающий кожу и перья животных, может сохраняться в древнейших ископаемых.

Меланосомы, микроскопические капли меланина, были ошибочно приняты за бактерии. Однако, благодаря исследованиям, стало известно, что меланин сохраняется и может рассказать о настоящих цветах вымерших животных.

Формы меланосом указывают на различные цвета: большие и толстые — серые или синие, тонкие и плоские — радужные. Например, велоцираптор имел перья и радужный окрас, а Anchiornis был серым с белыми и черными перьями. Sinosauropteryx обладал полосатым хвостом и “маской”, как у енота, что указывает на его среду обитания. Противотеневая окраска помогает отличать хищников от добычи, как в случае Borealopelta markmitchelli, который имел защитные цвета, указывающие на его место в экосистеме.