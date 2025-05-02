Боитесь пауков? Сами пауки тоже кое от чего трепещут

В мире животных
Дата публикации: 02.05.2025
BB.LV
Изображение к статье: Боитесь пауков? Сами пауки тоже кое от чего трепещут

На Земле существуют настоящие «пришельцы» — мермитиды (Mermithidae). Эти черви-нематоды паразитируют на различных членистоногих, включая насекомых и паукообразных.

Они проникают в тело своих хозяев и могут достигать значительных размеров, сворачиваясь внутри. Несмотря на свое паразитическое существование, жизненно важные органы хозяев они часто не трогают.

Исследования показывают, что зараженные пауки могут испытывать аномальные изменения в развитии, но одним из самых странных аспектов является то, как мермитиды могут изменять поведение своих хозяев. Зараженные пауки стремятся зайти воду в последние моменты своей жизни, что необходимо червю для выхода из тела.

В 1995 году писатель Майк Грей описал, как паук-охотник оказался в чашке кофе, став жертвой заражения. Червь заполнил тело паука, и тот, жаждущий воды, упал в чашку, где паразит выбрался в жидкость.

Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
