На Земле существуют настоящие «пришельцы» — мермитиды (Mermithidae). Эти черви-нематоды паразитируют на различных членистоногих, включая насекомых и паукообразных.

Они проникают в тело своих хозяев и могут достигать значительных размеров, сворачиваясь внутри. Несмотря на свое паразитическое существование, жизненно важные органы хозяев они часто не трогают.

Исследования показывают, что зараженные пауки могут испытывать аномальные изменения в развитии, но одним из самых странных аспектов является то, как мермитиды могут изменять поведение своих хозяев. Зараженные пауки стремятся зайти воду в последние моменты своей жизни, что необходимо червю для выхода из тела.

В 1995 году писатель Майк Грей описал, как паук-охотник оказался в чашке кофе, став жертвой заражения. Червь заполнил тело паука, и тот, жаждущий воды, упал в чашку, где паразит выбрался в жидкость.