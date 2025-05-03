Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Какой паук самый большой на планете? 1 828

В мире животных
Дата публикации: 03.05.2025
BB.LV
Изображение к статье: Какой паук самый большой на планете?

Птицеед-голиаф впечатляет своими размерами, но на самом деле не ест птиц так часто, как это подразумевает его название.

Этот паук является самым крупным и тяжелым в мире, весит примерно столько же, сколько хоккейная шайба, а его тело сопоставимо по размеру со средним смартфоном. Размах его ног может достигать 30 сантиметров.

Несмотря на устрашающее имя и внушительные размеры, гигантский птицеед не представляет серьезной опасности для человека. Его яд не так токсичен, и паук предпочитает избегать конфликтов. В случае угрозы он выбрасывает колючие волоски из своего брюшка, которые могут вызвать жгучую боль у хищников или людей, пытающихся его поймать. Также он может издавать характерный звук, потирая задние ноги друг о друга, — этот процесс называется стридуляцией и напоминает стрекотание сверчков.

Гигантские птицееды питаются разнообразными существами: насекомыми, лягушками и мелкими грызунами. Они используют мощный нейротоксин для парализации добычи, прежде чем затянуть ее в свою нору.

Эти пауки ценятся как экзотические домашние животные за свои размеры и долгожительство: самки могут жить до 20 лет, в то время как самцы доживают до шести.

×
Читайте нас также:
#насекомые #полезно знать
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
2
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как зоологи потеряли более 500 видов животных
Изображение к статье: Хотят ли кошки становиться матерями? Мнение экспертов
Изображение к статье: Почему собаки «поют» под музыку: объяснение от экспертов
Изображение к статье: Щенки

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире
Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Украинка рассказала о неожиданной стороне жизни в Дании
В мире
1
Изображение к статье: Электронный браслет
ЧП и криминал
Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
В мире
1
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире
Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора
Наша Латвия
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео