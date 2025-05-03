Птицеед-голиаф впечатляет своими размерами, но на самом деле не ест птиц так часто, как это подразумевает его название.

Этот паук является самым крупным и тяжелым в мире, весит примерно столько же, сколько хоккейная шайба, а его тело сопоставимо по размеру со средним смартфоном. Размах его ног может достигать 30 сантиметров.

Несмотря на устрашающее имя и внушительные размеры, гигантский птицеед не представляет серьезной опасности для человека. Его яд не так токсичен, и паук предпочитает избегать конфликтов. В случае угрозы он выбрасывает колючие волоски из своего брюшка, которые могут вызвать жгучую боль у хищников или людей, пытающихся его поймать. Также он может издавать характерный звук, потирая задние ноги друг о друга, — этот процесс называется стридуляцией и напоминает стрекотание сверчков.

Гигантские птицееды питаются разнообразными существами: насекомыми, лягушками и мелкими грызунами. Они используют мощный нейротоксин для парализации добычи, прежде чем затянуть ее в свою нору.

Эти пауки ценятся как экзотические домашние животные за свои размеры и долгожительство: самки могут жить до 20 лет, в то время как самцы доживают до шести.