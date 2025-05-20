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Изменения климата и интенсивное землепользование негативно влияют на пчел 0 277

В мире животных
Дата публикации: 20.05.2025
BB.LV
Изменения климата и интенсивное землепользование негативно влияют на пчел

Численность и разнообразие насекомых сокращается по всему миру. Ученые утверждают, что их биомасса уменьшилась почти вдвое с 1970-х годов.

Среди основных причин: потеря среды обитания в результате деятельности сельского хозяйства или урбанизации, а также изменение климата.

Специалисты из Университета Юлиуса и Максимилиана в Вюрцбурге (JMU) изучили взаимодействие факторов глобальных изменений и влияние их последствий на насекомых по территории Баварии.

Исследование показывает, что насекомые разных трофических уровней по-разному реагируют на сочетание более высоких температур и более интенсивного землепользования. На насекомых оказывали влияние не только жаркие дневные температуры, но и более теплые, чем обычно, ночи. Особенно пострадали численность и разнообразие пчел: в то время как популяции в лесах хорошо переносили жару, численность их городских сородичей сократилась на 65%.

Хищные насекомые, находящиеся выше по пищевой цепочке, лучше переносят жару, но высокие температуры также оказывают на них негативное влияние, например, в открытых сельскохозяйственных районах, что в дальнейшем может отрицательно сказаться на сельскохозяйственном производстве.

Исследователи пришли к выводам, что более теплые дневные температуры приводят к увеличению количества и разнообразия пчел, но только в лесах и на лугах — наиболее естественных местах обитания. Поэтому сохранение и создание взаимосвязанных природных сред обитания в сельскохозяйственных и городских районах имеет огромное значение.

Более высокие ночные температуры приводят к снижению разнообразия пчел во всех исследованных типах местообитаний. Этот ранее неизвестный негативный эффект представляет собой новую угрозу, которая требует дальнейших исследований для раскрытия основных физиологических механизмов.

Изменение климата и землепользование взаимодействуют, но по-разному влияют на насекомых, занимающих более низкие или более высокие позиции в пищевой цепи.

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#насекомые
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