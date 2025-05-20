Существуют ли крысиные короли на самом деле?

Одним из самых странных и пугающих природных феноменов считается так называемый крысиный король — редкое и загадочное явление, которое веками озадачивало людей и порождало мифы.

Но что именно представляет собой крысиный король? Является ли он реальным биологическим феноменом или всего лишь метафорой из сказок и городских легенд?

Крысиным королём называют ситуацию, при которой несколько крыс оказываются связанными между собой хвостами. Такое случается крайне редко и, как правило, в замкнутых и тесных пространствах — например, в подвалах, канализации или гнёздах.

Согласно гипотезам некоторых учёных, причиной может быть хватательный рефлекс, из-за которого крысы непреднамеренно цепляются друг за друга — особенно в условиях стресса, паники или травм. В результате их хвосты могут спутываться, и животные остаются связанными на долгое время. Несмотря на затруднённое положение, такие крысы могут выживать, действуя как единый организм.

Первые упоминания о крысином короле относятся к XVI веку. В исторических источниках зафиксированы находки подобных «сплетений» в разных уголках Европы, в частности — в Германии, Франции и Эстонии. Один из самых известных случаев произошёл на ферме в Эстонии.

Некоторые экземпляры крысиных королей хранятся в музеях естественной истории. Они исследовались с применением рентгеновских и радиологических методов. Эти анализы показали, что хотя подобные случаи крайне редки, они всё же не являются полностью вымышленными.