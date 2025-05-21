Десять интересных фактов о пчелах

Когда появились эти насекомые, как они спят, и зачем им математика?

Пчелы — удивительные создания, которые не только производят мед, но и играют ключевую роль в опылении растений. А еще среди них есть настоящие архитекторы, химики и даже любители экстремального спаривания. Собрали необычные факты об этих насекомых.

Пчелы произошли от ос

Считается, что медоносные пчелы произошли от ос, которые перешли с животной пищи на нектар и пыльцу.

По разным данным, это произошло или 50 млн лет назад, или даже около 120 млн лет назад. Есть мнение, что сначала пчелы возникли на суперконтиненте Западная Гондвана, незадолго до его распада на Южную Америку и Африку. Затем начали перемещаться из Южного полушария на север и постепенно распространились по континентам, разделившись на виды.

Пчелы спят, но не так, как люди

У пчел нет век, но они замирают, отдыхая в улье или даже в цветах. Если лишить пчелу сна, она теряет координацию и хуже общается с сородичами.

Но спят пчелы по очереди, каждая рабочая пчела отдыхает несколько раз в сутки примерно по 30 минут. Место сна медоносной пчелы зависит от роли в колонии. Так, старшие пчелы спят по направлению к периметру или краю гнезда, а молодые — внутри ячеек или ближе к центру гнезда.

Пчелы переносят электрический заряд

Пчелы реагируют на ЛЭП — ульи рядом с ними становятся агрессивными, а сами насекомые хуже обучаются.

Еще пчелы переносят электрический заряд. Прилетая с поля, они обычно положительно заряжены, а вылетая из улья — отрицательно. Когда пчелы роятся, могут создавать напряжение до 1500 вольт на метр.

Пчелы умеют считать

Ученые выяснили, что эти насекомые способны считать до четырех. В одном эксперименте пчел обучали ассоциировать количество предметов с наградой. Например, если насекомое подлетало к платформе с тремя фигурами, оно получало сладкий сироп. Если к платформе с двумя фигурами — ничего. Со временем пчелы запоминали, что «три» — это хорошо, и выбирали именно это количество.

Но самое удивительное — когда им предложили пустую платформу (ноль фигур), некоторые пчелы правильно распознавали ее как «меньше, чем один». Это делает их одними из немногих существ (наряду с дельфинами, приматами и некоторыми птицами), которые понимают понятие нуля. Знаете, каких животных относят к самым умным?

Предполагают, что так пчелы запоминают количество ориентиров на пути к цветкам. Кроме того, если на одном растении больше лепестков или тычинок, оно может дать больше нектара. Значит, математика помогает выбрать лучший цветок.

Пчелы-каменщицы строят дома из цемента

Некоторые пчелы — настоящие мастера строительства. Например, пчелы-каменщицы создают гнезда из глинисто-известковой земли, смоченной слюной. Получается что-то вроде цемента.

С помощью челюстей и передних лапок пчела лепит ячейки, укрепляя их мелкими камешками. Готовое гнездо состоит из 15 ячеек, а на его постройку уходит столько сил, что пчела пролетает около 400 км в поисках материалов.

Пчелы собирают не только нектар, но и медвяную росу

Мед бывает не только цветочным. Иногда пчелы собирают медвяную росу — липкую сладкую жидкость, встречающуюся на листьях растений, которая возникает под влиянием резких колебаний температуры.

Такой мед вкусный, но зимой пчелам его переваривать сложнее, что может привести к гибели семей. Интересно, что пыльцевой анализ такого меда не покажет его истинного происхождения.

Кактусовые пчелы спариваются раз в год

В пустыне Сонора (США) живут кактусовые пчелы. Они роют норы в песке, питаются нектаром опунции и только раз в год вылетают на поиски партнера.

А вот медоносные пчелы спариваются в полете на огромной скорости. Трутни после этого погибают, а матка хранит их сперму всю жизнь.

Трутни рождаются из неоплодотворенных яиц

Трутни — это пчелиные самцы, и появляются они из неоплодотворенных яиц. Обычно их откладывает матка, но в экстренных случаях это может сделать и рабочая пчела.

Пчеловоды контролируют размножение трутней, чтобы улучшить породу. Например, используют искусственное осеменение маток или выводят пчел там, где нет чужих трутней.

Пыльца — идеальный корм для пчелиного потомства

Пыльца — это белок, витамины и аминокислоты, необходимые для роста личинок. Пчелы собирают ее в обножку — комочки на задних лапках.

Чтобы удержать пыльцу, используют клей из нектара и растительных масел. Ученые изучают этот механизм, чтобы создать что-то подобное для людей.

Птицы-наводчики помогают людям находить мед

В Африке живет птица медоуказчик, которая обожает пчелиный воск, но сама добыть его не может: пчелы для пернатых опасны, а воск надежно защищен. Поэтому медоуказчики с помощью резких криков привлекают внимание людей и ведут их до места расположения улья.

Это позволяет местным жителям собирать мед. Птицам от этого только хорошо, ведь им, как правило, остается часть сот.