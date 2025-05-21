Являются ли киты млекопитающими?

Хотя киты похожи на рыб, они принадлежат к отряду китообразных и имеют много общих черт с другими млекопитающими.

Киты теплокровные, дышат воздухом через легкие, рожают живых детенышей и вскармливают их молочными железами — все это определяет характеристики млекопитающих. Подобно дельфинам и морским львам, киты полагаются на кислород, а не на жабры, и должны регулярно всплывать на поверхность, чтобы дышать.

Современные киты произошли от наземных млекопитающих около 50 миллионов лет назад. Согласно ископаемым свидетельствам, наземные млекопитающие постепенно приспосабливались к водной жизни, что привело к появлению предков современных китов, дельфинов и морских свиней. Палеонтологическая летопись показывает изменения конечностей, миграцию ноздрей и адаптацию позвоночника, превратившие наземных животных в океанических гигантов, которых мы знаем сегодня.

Интересен тот факт, что ближайшие живые родственники китов не являются рыбами или даже другими морскими млекопитающими. На самом деле они наиболее тесно связаны с копытными животными, такими как бегемоты. Современные китообразные, к которым относятся киты, афалины и морские свиньи, имеют общего предка с этими наземными жителями.