Почему у осьминогов голубая кровь?

Осьминог — одно из самых удивительных и интеллектуально развитых морских существ. Его нервная система насчитывает около 500 миллионов нейронов, причём большая их часть распределена не только в голове, но и по щупальцам.

Эти моллюски не раз демонстрировали способности к планированию и принятию решений. Например, в Индонезии осьминоги были замечены за сбором половинок кокосовых скорлупок, в которых они затем укрывались от шторма, складывая створки, как раковину. Также известно, что в неволе осьминоги решают сложные задачи и даже, по словам некоторых наблюдателей, «предсказывали» результаты футбольных матчей.

В чём же секрет их удивительной адаптивности? Ответ — буквально у них в крови. У осьминогов кровь голубого цвета благодаря особому белку — гемоцианину. В отличие от привычного для позвоночных гемоглобина, содержащего железо, гемоцианин основан на меди. Именно атомы меди в его составе связываются с кислородом и придают крови голубой оттенок.

Этот белок играет решающую роль в жизни осьминога: он обеспечивает эффективную транспортировку кислорода даже в условиях экстремальных температур и низкой концентрации кислорода в воде. У осьминогов три сердца, и для поддержания их работы требуется больше кислорода, чем у большинства беспозвоночных. Гемоцианин помогает организму справляться с этой задачей, обеспечивая стабильное снабжение тканей кислородом даже в неблагоприятной среде.

Поскольку осьминоги не совершают дальних миграций и в основном ползают по морскому дну, им необходимо эффективно адаптироваться к локальным условиям. Голубая кровь — одно из ключевых приспособлений, позволивших этим животным выживать в самых разных морских экосистемах.