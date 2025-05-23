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В Австралии больше верблюдов, чем в Египте или Индии 0 351

В мире животных
Дата публикации: 23.05.2025
BB.LV
В Австралии больше верблюдов, чем в Египте или Индии

Верблюды, традиционно ассоциируемые с Ближним Востоком и Северной Африкой, неожиданно могут занять первое место по численности в Австралии.

Хотя в странах, таких как Египет, туристы очень часто сталкиваются с предложением покататься на «корабле пустыни», Книга рекордов Гиннесса гласит, что именно на австралийском континенте диких верблюдов наибольшее количество.

Верблюды эволюционировали в Северной Америке около 40 миллионов лет назад. Примерно 3–5 миллионов лет назад их предки мигрировали через Берингийский перешеек в Азию, где позднее появились современные одногорбые и двугорбые верблюды.

После вымирания американских верблюдов около 10 тысяч лет назад, британская колониальная администрация в XIX веке начала завозить верблюдов в Австралию — преимущественно из Индии и Ближнего Востока — для работы в засушливых внутренних районах континента. С распространением автомобилей в XX веке многие из этих животных были отпущены на волю, что привело к бурному росту дикой популяции. К началу XXI века в Австралии насчитывалось до миллиона верблюдов, что сделало её крупнейшим в мире ареалом диких верблюдов.

Сегодня дикие верблюды представляют угрозу для экосистемы Австралии. Каждый из них потребляет больше растений, нежели местные виды, вытесняя их и нарушая баланс. Способность длительное время обходиться без воды позволяет горбатым парнокопытным занимать водопои, подавляя других животных. Впрочем, несмотря на это, верблюды также помогают сдерживать распространение сорных растений и способны снизить риск лесных пожаров.

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