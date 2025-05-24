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Ученые предложили бороться с инвазивными муравьями с помощью кофеина 0 544

В мире животных
Дата публикации: 24.05.2025
BB.LV
Ученые предложили бороться с инвазивными муравьями с помощью кофеина

Муравьи маршируют по тротуарам и кухонным столам, пересекают океаны на грузовых судах, создавая суперколонии и вытесняя местные виды на шести континентах.

Домовладельцы и фермеры часто используют отравленные приманки, но насекомые теряют интерес к ним прежде, чем достаточное количество из них успевает унести токсичное лакомство домой.

Новое исследование показывает, что небольшая доза кофеина может помочь в борьбе с муравьями.

Исследование демонстрирует, что умеренные дозы кофеина улучшают память муравьев о местоположении приманки, позволяя им быстрее находить ее в последующих поисках. Аргентинский муравей (Linepithema humile), длиной всего около 2,5 мм, создает суперколонии, которые простираются на тысячи километров вдоль побережья Средиземного моря и США. Армии этих созданий вытесняют местных насекомых и даже могут вызывать короткое замыкание в электроприборах.

Исследователи создали миниатюрную арену, где муравьи проходили тесты с каплями сахара, содержащими разные дозы кофеина. Муравьи, пробовавшие 25 мд кофеина, сократили время поиска пищи на 28 %, а при 250 мд — на 38 %. Это говорит о том, что они запоминают местонахождение награды и становятся более эффективными в поисках. Это решение может сделать более эффективным применение ядовитых приманок и ловушек.

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