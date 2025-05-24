Вымершего кузнечика снова обнаружили живым

В 1980 году на острове Сан-Николау в Кабо-Верде был пойман самец кузнечика Eyprepocprifas insularis, после чего о нем не было никаких сведений.

Объявленный вымершим в 1996 году, этот кузнечик вновь был обнаружен в 2023 году благодаря усилиям биологов Робу Феликсу и Аннелис Джейкобс, которые во время прогулки с фонариками наткнулись на него. Они нашли несколько особей на крутых склонах Монте-Гордо, где этот вид выживает в изоляции, адаптируясь к суровым условиям. E. insularis считается “живым ископаемым”, сохранявшим свои уникальные черты на протяжении миллионов лет.

Природный парк Монте-Гордо, единственное место обитания кузнечика, представляет собой высокогорные ландшафты с разнообразной растительностью. Кузнечик предпочитает влажные и прохладные участки на высоте от 650 до 1100 метров над уровнем моря. Из-за ограниченного ареала (около 12 квадратных километров) и угроз изменения окружающей среды он классифицируется как “уязвимый” по версии МСОП.

E. insularis обладает выдающейся прыгучестью и активен как днем, так и ночью. Нимфы были замечены на растениях Asteriscus smithii, что указывает на возможное взаимодействие с этим растением-хозяином. Исследование кузнечиков оказалось сложным из-за их плотной кутикулы. Это подчеркивает их адаптацию к засушливым условиям острова.