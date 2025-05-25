Как люди изменили эволюцию колибри

Ученые обнаружили, что кормушки сильно влияют на распространение и даже эволюцию колибри. В США искусственные кормушки не просто накормили птиц, а изменили форму их клювов, причем всего за 10 поколений.

Первые кормушки для крохотных птиц массово появились после 1947 года. С тех пор колибри стали зависеть от них сильнее, чем от цветов. Представители вида калипта Анны, обитающие в Калифорнии, расширили ареал на север благодаря только лишь кормушкам. Клювы колибри удлинились, чтобы пить больше нектара, и заострились — для драк за место под солнцем.

Однако в холодных районах клювы, наоборот, укоротились — чтобы меньше мерзнуть. Исследователи использовали инфракрасную камеру, которая показала, что колибри используют свой клюв для терморегуляции, рассеивая тепло, когда сидят на ветке. Клюв меньшего размера имеет меньшую площадь поверхности и, следовательно, помогает сохранять тепло.

Изменения произошли всего за 80 лет, то есть за десять поколений птиц. По словам ученых, это редчайший пример быстрой эволюции животного под влиянием человека. «Колибри адаптируются к нам быстрее, чем мы думали», — говорят исследователи.