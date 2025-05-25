Нужно ли животным чистить зубы?

Люди чистят зубы дважды в день. Но как животные в дикой природе предотвращают кариес и болезни десен?

Чистят ли зубы животные

Природа наделила диких животных механизмами защиты, которые позволяют сохранять зубы здоровыми. Расскажем об основных.

Особенности питания. Животные в дикой природе питаются сырой, необработанной пищей. Они не употребляют рафинированный сахар, газированные напитки или искусственные добавки, которые разрушают зубную эмаль. Известно, что главный враг зубов — сахар. Самоочищение зубов у травоядных. Жвачные животные (коровы, олени, буйволы) питаются жесткой растительной пищей, богатой клетчаткой. Длительное пережевывание травы и коры действует как естественная чистка, удаляя налет и остатки пищи. Грубые волокна работают как щетка, а повышенное слюноотделение нейтрализует кислоты. Регенерация зубов у хищников. Некоторые животные обладают удивительной способностью восстанавливать зубы в течение жизни. Например, акулы теряют до 35 000 зубов за всю жизнь, но на месте выпавших сразу вырастают новые. Аллигаторы могут обновлять каждый зуб до 40 раз, а их пасть содержит около 80 зубов одновременно. Грызуны (крысы, мыши) имеют постоянно растущие резцы, которые стачиваются при жевании. Короткая продолжительность жизни. Большинство животных живет значительно меньше человека, поэтому их зубы не успевают сильно износиться. Например, средняя продолжительность жизни волка — 6–8 лет в дикой природе. Лев живет 10–14 лет. Человек — около 70 лет. Следовательно, зубы диких животных рассчитаны на их естественный срок жизни, тогда как людям приходится заботиться о зубах десятилетиями. Особый состав слюны у хищников. У собак и крупных кошачьих вроде тигров и львов слюна имеет более высокую кислотность, чем у человека. Так, у собак pH слюны около 8–8,5, а у человека — 6,5–7. Это защищает эмаль животных от разрушения и препятствует развитию кариеса.

Болят ли зубы у диких животных

Несмотря на то, что дикие животные не чистят зубы, они редко страдают от зубной боли. Все потому, что особи с больными зубами быстро теряют способность добывать пищу и погибают.

Тем не менее, заболевания полости рта встречаются. Например, у рептилий бывает стоматит — воспаление слизистой рта из-за травм, стресса или дефицита витаминов. Симптомы: отказ от пищи, гнойные выделения, некроз тканей. Хищники могут повредить ротовую полость костями добычи, и возможны абсцессы. У грызунов из-за постоянного роста резцов возможны деформации челюстей, если зубы не стачиваются. Травоядные иногда стирают зубы, а шимпанзе и другие приматы могут страдать от кариеса из-за высокого содержания сахаров во фруктах.

Правда, главные враги — не кариес, а травмы, вирусы и врожденные аномалии.

Болят ли зубы у домашних животных

Домашние питомцы часто питаются мягкими, обработанными кормами, которые легко прилипают к зубам и создают благоприятную среду для размножения бактерий. Поэтому зубы у них болеть могут.

Зубной камень и налет образуются из остатков пищи и бактерий. Они раздражают десны, вызывая гингивит (воспаление десен), а затем и пародонтит (воспаление тканей, окружающих зуб). Иногда встречается кариес, особенно у собак. У мелких пород, таких как йоркширские терьеры или чихуахуа, зубы особенно склонны к образованию зубного камня. У кошек часто ткани зуба часто разрушаются.

Возможны и другие заболевания. Поэтому зубы чистить питомцам надо. Но как именно это делать, во многом зависит от питомца. Так, собаке крупных пород можно использовать обычную зубную щетку для животных. Для кошки подойдет напальчник с пастой, а кролику можно давать веточки деревьев для стачивания зубов.