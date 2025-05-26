Ученые генетически изменили паучий шелк

Обычный домашний паук может вызывать разные эмоции: от восхищения до паники.

Однако группа экспертов решила взглянуть на пауков с научной точки зрения и создала первого в мире паука, модифицированного с помощью технологии CRISPR-Cas9. Этот революционный инструмент редактирования генов позволяет точно вырезать и вставлять участки геномов, что уже используется для лечения заболеваний и изучения биологических процессов.

Пауки Parasteatoda tepidariorum стали подходящей моделью для исследований благодаря своей уникальной структуре. Ученые сосредоточились на паучьем шелке, который невероятно прочен и легок. Для генетической модификации специалисты разработали инъекционный раствор с системой редактирования генов и последовательностью красного флуоресцентного белка. Этот раствор вводился в ооциты самок, и после спаривания появлялось генетически модифицированное потомство. Шелк таких пауков светился красным при определенном освещении.

Профессор Томас Шайбель отметил: «Мы впервые продемонстрировали возможность использования CRISPR для введения желаемых последовательностей в белки паучьего шелка».

Достижение открывает новые перспективы для материаловедения, позволяя увеличить прочность паучьего шелка и использовать его в различных областях.