Принцип полета бабочек может перевернуть дизайн дронов

Исследование, проведенное Яньлаем Чжаном из Университета Бэйхан, сосредоточено на уникальных аспектах полета бабочек, которые могут вдохновить инженеров на создание новых моделей воздушных роботов.

Бабочки, несмотря на кажущийся хаотичным полет, используют гибкость своих крыльев и угол наклона тела для управления подъемной силой и сохранения устойчивости в воздухе. Эти маневры позволяют им эффективно избегать хищников и собирать нектар. Ученые выяснили, что изменения угла наклона тела помогают бабочкам балансировать силы, противодействующие гравитации, и управлять направлением полета с минимальными затратами энергии.

Понимание этих природных механизмов открывает новые горизонты для разработки дронов. Легкие устройства с машущими крыльями могут имитировать движения бабочек, что повысит эффективность зависания и уменьшит шум, что особенно актуально для наблюдения за дикой природой.

Такие дроны смогут фиксировать мельчайшие детали, не пугая животных, и быть полезными в чувствительных экосистемах. Таким образом, динамика полета бабочек может стать основой для создания более совершенных и экологически безопасных технологий.