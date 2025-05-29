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В Австралии можно встретить треугольного паука 0 276

В мире животных
Дата публикации: 29.05.2025
BB.LV
В Австралии можно встретить треугольного паука

Треугольный паук Валькенара (Arkys walckenaeri) живет в Австралии и принадлежит к семейству Arkyinae. Эти существа являются засадными охотниками и обладают характерным треугольным брюшком и изогнутыми передними лапками. Название «Валькенара» дано в честь французского ученого Шарля Атаназа Валькенара.

Самки достигают длины 4–7 миллиметров, а самцы, как правило, меньше. У этого вида наблюдаются региональные различия: пауки из Квинсленда с оранжевым или красным телом отличаются от бледно-желтых пауков на западе, юге и Тасмании.

Некоторые виды рода Arkys не имеют треугольной формы и напоминают по цвету птичий помет (на фото внизу), что помогает им в маскировке. Эти пауки обитают в эвкалиптовых лесах и садах. Они не используют сети для ловли добычи, а нападают на мелких насекомых с нижней стороны листьев. Их шелк служит для создания яйцевых мешочков, которые откладываются в конце лета.

Треугольные пауки считаются безвредными для человека.

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