Почему цикады такие шумные?

Цикады известны своим оглушительным пением. Пронзительный звук, который мы слышим летом, — это брачный призыв самцов. Каждому виду цикад присуща своя уникальная песня, распознаваемая исключительно самками того же вида.

Среди насекомых только цикады способны производить столь мощный и специфичный звук. Их звукоиздающий аппарат устроен довольно сложно. Основной инструмент — это тимбалы: ребристые перепонки, расположенные у основания брюшка. Когда цикада поёт, она сокращает внутренние мышцы, связанные с этими перепонками, заставляя их прогибаться внутрь. Это создает характерный щелкающий звук. При расслаблении мышц тимбалы возвращаются в исходное положение, и процесс повторяется.

Цикады поют преимущественно в жаркие дневные часы. Их громкие призывы не только привлекают самок, но и отпугивают потенциальных хищников, например птиц.

Интересно, что даже сами цикады вынуждены защищаться от собственной оглушительной песни. У самцов и самок имеются парные зеркальные мембраны — тимпаны, выполняющие функцию слуха. Тимпаны соединены со слуховым органом посредством короткого сухожилия. Во время пения это сухожилие втягивается, сминая перепонку и тем самым предохраняя слуховой аппарат от повреждения.