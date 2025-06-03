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На границах Латвии ищут ящур: закупается спецтехника почти на 200 тыс евро 1 538

В мире животных
Дата публикации: 03.06.2025
BB.LV
На границах Латвии ищут ящур: закупается спецтехника почти на 200 тыс евро

Правительство ЛР даст Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС) до 190 000 евро, чтобы служба могла приобрести четыре установки для дезинфекции автотранспорта с целью сдерживания распространения ящура.

Деньги выделили из средств, предназначенных на непредвиденные случаи. На них купят стационарные ворота (два штуки) и два мобильных устройства для дезинфекции грузовых автомобилей.

На заседании Совета по управлению кризисами 8 апреля было решено, что служба должна начать подготовку к своевременному внедрению необходимых мер безопасности, а также обеспечить дезинфекцию автотранспорта, пересекающего государственную границу, и усиленные санитарные и ветеринарные меры как на внутренней границе, так и на территории страны.

Министр земледелия Армандс Краузе (Союз «Зеленых» и крестьян) ранее заявил агентству LETA, что по мере приближения ящура к польско-литовской границе на границе Латвии и Литвы будут установлены системы дезинфекции автомобилей.

Ящур — это острое и очень заразное инфекционное заболевание парнокопытных животных. Заболевание относится к трансграничным животным инфекциям, которые могут быстро и широко распространяться, серьёзно затрагивая отрасль животноводства, тем самым вызывая крупные экономические убытки.

Ящур не представляет опасности для здоровья человека.

По информации ПВС, последний случай вспышки ящура был зафиксирован 17 апреля этого года в Венгрии, на молочной ферме, где содержалось около 900 коров.

В Латвии последний раз ящур регистрировался в 1987 году.

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#границы #домашнее животное
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(1)
  • З
    Злой
    3-го июня

    Зеля пытается подстрекать, чтобы НАТО втянуть в войну

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