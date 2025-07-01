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Как змеи утратили свои конечности? 0 619

В мире животных
Дата публикации: 01.07.2025
BB.LV
Как змеи утратили свои конечности?

Змеи и ящерицы относятся к отряду Squamata, но их эволюционные пути различны. Ящерицы имеют развитые ноги, тогда как змеи передвигаются без них.

Исследования показывают, что некоторые змеи сохранили генетический код, позволяющий развивать конечности, однако мутации, произошедшие более 100 миллионов лет назад, “выключили” этот процесс. Главный виновник — ген Sonic hedgehog (SHH), отвечающий за развитие конечностей. У ящериц SHH активен, что приводит к образованию ног, тогда как у змей он деактивирован.

В 2016 году исследование проекта Nature Communications показало, как изменения в геноме рептилий привели к утрате конечностей у змей. У ящериц есть регуляторные последовательности ДНК (энхансеры), активирующие SHH. У змей этот энхансер утрачен.

Однако у эмбрионов питонов формируются рудиментарные структуры ног, которые исчезают до рождения. Это указывает на то, что змеи могли бы развить конечности, активировав черты, заложенные в их ДНК, если бы условия были подходящими.

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