«Вскормленный в неволе орел молодой» - собрано 30 тысяч подписей за запрет клеток для кур-несушек 1 458

Дата публикации: 14.08.2025
LETA
В Латвии набирает обороты кампания за гуманное обращение с животными. Более 30 тысяч человек уже поддержали инициативу общества «Свобода животных», требующую полного запрета клеточного содержания кур-несушек, сообщает агентство LETA.

Организация призывает Сейм внести изменения в Закон о защите животных и установить новый стандарт - куры должны жить в просторных курятниках, а не в тесных клетках. По словам активистов, клеточные фермы причиняют птицам серьезные страдания, в которых нет никакой пользы, тогда как современные технологии позволяют обходиться без таких методов.

Подобные запреты уже действуют в Австрии, Чехии, Дании, Германии, Люксембурге, Бельгии и Словении, а Эстония и Словакия ведут активные дискуссии по этому вопросу.

Латвия пока отстает в решении проблемы: в 2024 году около 70% всех кур-несушек в стране - это 2,5 миллиона птиц - продолжали жить в клетках, тогда как средний показатель по Европе составляет 38%.

Инициативу поддержали и крупные латвийские пищевые компании. «Balticovo», «Rimi», «Lidl», «Mego», «Top», «Orkla Latvija», «Fazer», «Lāči», «Lido» и другие уже заявили, что откажутся от яиц из клеток. Некоторые сети, включая «Maxima» и «Food Union», полностью перешли на альтернативные источники.

«Клетки жестоки и совершенно не нужны, - говорит руководитель Animal Freedom Катрина Кригере. - Эта реформа пользуется огромной поддержкой, но только Сейм может закрепить её в законе».

При этом защитники животных ни словом не обмолвились о том, как их инициатива скажется на цене яиц.

Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
