Акула-домовой: самый быстрый в мире «выстрел» челюстей в океане

Акула-домовой (Mitsukurina owstoni), обитающая в глубоководных зонах у берегов Японии на глубинах от 250 до 900 метров, обладает самыми быстрыми челюстями в океане.

Она способна резко выдвигать их вперёд на 8,6–9,4 % длины тела, словно рогатку, хватая добычу, находящуюся вне досягаемости. Скорость такого «выстрела» достигает примерно 3,1 метра в секунду — это самый высокий показатель среди рыб.

Эта уникальная охотничья тактика позволяет хищнице ловить даже очень быстрых жертв, несмотря на её относительно медленное плавание. Впервые процесс кормления был запечатлён в 2016 году, и исследование раскрыло секрет работы необычного механизма «выстрела».

Кроме того, акула-домовой обладает чрезвычайно чувствительным носом, усеянным ампулами Лоренцини, которые улавливают слабые электрические сигналы от сердца и нервной системы соседних животных. Это делает её превосходным охотником в тёмных глубинах, где зрение ограничено.

Челюсти акулы быстро возвращаются в исходное положение под глазами, поэтому при закрытом рте она выглядит как обычная акула, а при выдвижении — словно настоящий «гоблин». Несмотря на устрашающий облик, этот вид не представляет угрозы для человека: акула обитает слишком глубоко, и встречи с ней крайне редки.