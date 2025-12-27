Baltijas balss logotype
Зимние условия: как рыбы выживают и почему не замерзают под льдом 0 171

В мире животных
Дата публикации: 27.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Зимние условия: как рыбы выживают и почему не замерзают под льдом

Многие интересуются, как рыбы сохраняют жизнь в холодные зимние месяцы, когда некоторые водоемы полностью замерзают. Куда исчезают эти существа? Способны ли они выжить в таких экстремальных условиях?

 

Рыбы являются холоднокровными организмами, что означает, что температура их тела может варьироваться в широких пределах в зависимости от температуры окружающей среды. Однако в некоторых регионах мирового океана температура воды может опускаться до –2 °C, и при этом рыбы не превращаются в ледяные кусочки. Это происходит благодаря наличию в их крови особых белков, которые функционируют как антифриз.

Эти белки называются гликопротеины, и их существование в крови рыб было обнаружено лишь в середине XX века. Гликопротеины способны замедлять рост кристаллов льда в жидкости. Они связываются с кристаллами в крови рыб, предотвращая их увеличение. Интересно, что недавние исследования показали, что гликопротеины могут воздействовать на молекулы воды на расстоянии, не позволяя им соединяться друг с другом в кристаллическую решетку. Именно поэтому рыба не может замерзнуть физически.

Тем не менее, зимой, из-за значительного понижения температуры, тело рыбы входит в состояние «отдыха», замедляя свой метаболизм. Обычно рыбы погружаются на дно, где вода не замерзает полностью.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
