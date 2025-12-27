С давних времен люди связывают животных с удачей — это убеждение укоренено в концепции тотемизма.

Вера в духовную связь между людьми и другими живыми существами насчитывает тысячи лет. Каждое племя считало, что оно произошло от определенного вида животных. Для почитания этих животных племена убивали своих покровителей и создавали тотемы из их частей.

Элементы тотемизма можно встретить и в современном обществе. Спортивные команды используют талисманы, а политические партии часто выбирают определенных животных в качестве символов или маскотов.

А что насчет кроличьей лапы?

Большинство историков считает, что кельты первыми связали кролика с удачей примерно в 600 году до нашей эры. Следует отметить, что речь шла о зайце, однако в то время многие европейцы путали зайцев и кроликов.

Поскольку заяц обитает в земляных норах, кельты полагали, что это животное общается с подземным миром, с богами и духами. Считалось, что заяц обладает знаниями, недоступными людям. Люди рождаются с закрытыми глазами, тогда как кролики появляются на свет с широко открытыми глазами, и кельты верили, что это животное приносит мудрость в мир.

Еще одной особенностью кроликов является их высокая плодовитость. Фольклористы утверждают, что древние цивилизации часто использовали лапу как фаллический символ. Тотемы-лапы способствовали плодовитости у женщин.