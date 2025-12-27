Baltijas balss logotype
В Европе исследуют случаи гибели скота после вакцинации

В мире животных
Дата публикации: 27.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Европе исследуют случаи гибели скота после вакцинации

С начала 2022 года в странах Евросоюза зафиксирован рост случаев нежелательных реакций, связанных с использованием ветеринарных препаратов у крупного рогатого скота (КРС). Об этом сообщает испанский ветеринарный портал Animal’s Health, ссылаясь на данные Испанского агентства по лекарственным средствам и медико-санитарным продуктам (AEMPS).

 

В частности, речь идет о серьезных анафилактических реакциях, нередко заканчивающихся летальным исходом, зарегистрированных у КРС в Бельгии, Италии, Франции и Испании после применения вакцин и других ветеринарных препаратов, вводимых инъекционно.

Во Франции с 2021 года наблюдается рост случаев гиперчувствительности и анафилактических реакций у КРС после инъекционного введения противомикробных средств.

Как сообщает издание, фиксируемые нежелательные явления могут быть связаны с тем, что животные были ослаблены после вакцинации против блютанга. Однако эта связь пока не подтверждена. В настоящее время компетентные органы Евросоюза осуществляют специальный мониторинг этих случаев, чтобы выяснить причины происходящего и принять необходимые меры.

