Дата публикации: 02.09.2025
Черепахи суши и воды: особенности панцирей и образа жизни

Водные и сухопутные черепахи — это рептилии с панцирями, различающиеся образом жизни и внешними признаками.

Главное различие связано с местом обитания: водные черепахи проводят большую часть времени в воде, тогда как сухопутные живут на суше. У водных панцири обычно плоские — это помогает им плавать, а у сухопутных они куполообразные, что позволяет переворачиваться, если черепаха упадёт на спину, и обеспечивает дополнительное пространство для втягивания конечностей.

Существуют исключения, например африканская «блинчатая» черепаха, обладающая плоским и гибким панцирем, благодаря которому она прячется в трещинах скал. Черепахи, обитающие в болотах и реках, имеют перепончатые лапы, у морских видов — плавники, а у сухопутных — короткие и мощные ноги, приспособленные для ношения тяжёлого панциря и передвижения по земле.

В питании также есть различия: водные черепахи в основном всеядны, тогда как сухопутные чаще травоядны, хотя могут употреблять насекомых или падаль. Сухопутные черепахи встречаются почти на всех континентах, кроме Австралии и Антарктиды, а водные распространены практически по всему миру, включая океаны.

Некоторые водные черепахи способны дышать под водой через клоаку, что помогает им переживать холодные периоды. Такое разнообразие позволяет черепахам занимать широкий спектр климатических зон и экологических ниш.

#полезно знать
