Генетика приручения: как человек сделал лошадей покладистыми и выносливыми

Исследование, проведённое учёными из Китайской академии сельскохозяйственных наук при содействии французских и швейцарских коллег, раскрыло генетическую историю приручения лошадей и показало, как люди выводили спокойных и устойчивых к верховой езде животных.

Анализ ДНК древних лошадей за последние тысячелетия продемонстрировал, что первые селекционные усилия были направлены на коррекцию темперамента, а позднее — на улучшение физических качеств: скорости, выносливости и способности переносить нагрузку.

Ключевым элементом стал участок генома GSDMC, связанный с формой скелета и функциональной анатомией позвоночника. Именно этот ген начал активно отбираться примерно 4750 лет назад, что увеличивало шансы на появление крепких и скоординированных животных, способных переносить человека на дальние расстояния. Другой ген, ZFPM1, влияющий на поведение, стал играть важную роль около 5000 лет назад, подтверждая приоритет спокойного нрава над физическими изменениями.

К эпохе Железного века акцент селекции сместился на увеличение размеров и дальнейшее закрепление покладистого характера лошадей, что соответствовало возросшим требованиям для перевозок и ведения войн. Это согласуется с археологическими данными о широком распространении кавалерии и использовании более тяжёлого вооружения в поздние периоды.

Результаты исследования позволяют глубже понять процесс приручения и селекции лошадей и могут применяться в современном этичном разведении для поддержания баланса между производительностью и здоровьем животных.