Рыба с прозрачной головой: тайны малоротой макропинны

Малоротая макропинна (Macropinna microstoma) — необычная глубоководная рыба с прозрачной головой, позволяющей её трубчатым глазам смотреть вверх, словно через люк автомобиля, чтобы выслеживать добычу в тёмных водах.

Глаза рыбы содержат зелёный пигмент, фильтрующий остатки солнечного света и помогающий лучше замечать биолюминесцентное свечение медуз и других обитателей глубин сверху.

Макропинна питается мелкими организмами, попадающими в зону действия щупалец медуз. Прозрачная жидкостная оболочка её головы служит защитой от ожогов, наносимых жгучими клетками.

Впервые описанная в 1939 году, рыба обитает главным образом в северной части Тихого океана, однако встречается редко. В 2009 году учёным удалось впервые заснять живой экземпляр и подтвердить, что рыба способна поворачивать глаза вперёд для фокусировки на добыче, опровергнув прежнее мнение о том, что она постоянно смотрит вверх.

Прозрачность тела — явление нередкое в животном мире: стеклянные кальмары и стеклянные лягушки используют её как средство маскировки от хищников и добычи.