Исследование: собаки не формируют мнение о людях по их поведению

Согласно научным данным, высокоразвитые животные способны составлять мнение о людях как на основе собственного опыта, так и наблюдая за их взаимодействием с другими. Однако результаты экспериментов с собаками, живущими рядом с человеком, остаются противоречивыми, сообщает ScienceDaily.

Ранее австрийские исследователи выяснили, что одичавшие собаки и волки не формируют положительного или отрицательного отношения к людям после кратковременного контакта или наблюдения за их взаимодействием. Такой нейтралитет, вероятно, связан с отсутствием длительного опыта общения с человеком.

В новом исследовании учёные проанализировали реакции 40 собак разных пород и возрастов. Сначала животные наблюдали сцену общения: один человек проявлял доброжелательность и угощал «собаку-актёра», другой вёл себя безразлично. Позже испытуемые сталкивались с этими людьми, а специалисты фиксировали их поведение.

Оказалось, что независимо от возраста и уровня развития собаки не отдавали предпочтения доброжелательному человеку. Они не демонстрировали выраженной симпатии или антипатии.

Руководитель проекта Хой-Лама Джим отметил, что вопреки распространённому мнению о способности собак анализировать социальный статус и характер людей, убедительных научных доказательств этому пока нет.