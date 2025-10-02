Baltijas balss logotype
Почему кошка кусается, когда ее гладят? 0 202

В мире животных
Дата публикации: 02.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему кошка кусается, когда ее гладят?

Иногда кошка спокойно сидит на коленях, мурлычет, а потом внезапно начинает кусаться. Почему это происходит?

Чрезмерная стимуляция

То, что человек воспринимает как проявление привязанности, может раздражать питомца. Большинство кошек любят короткие поглаживания вокруг головы и ушей, но длительные ласки по всему телу нередко вызывают у них перевозбуждение. Когда кошка кусает во время ласки, это чаще всего форма общения, а не нападение — что-то вроде: «Хватит, спасибо».

Язык тела имеет значение

Если кошка начинает подергивать хвостом, прижимает уши или внезапно замирает, значит, следующим шагом может быть укус. Переход из расслабленного состояния в напряженное — сигнал к тому, что нужно прекратить ласки и дать питомцу пространство.

Любовные укусы

Некоторые кошки практикуют так называемые «любовные укусы» — легкие покусывания без повреждения кожи. Но если укус оставляет следы, это может говорить о боли, страхе или раздражении. В таких случаях стоит обратиться к ветеринару, чтобы исключить медицинские проблемы.

Другие причины

Иногда кошки воспринимают ласки как игру, особенно молодые или те, у кого мало возможностей для активных игр. В таких случаях полезно предложить игрушку, чтобы перенаправить энергию. Если питомец кусает при прикосновении к определенному месту, это может быть связано с болью или дискомфортом — тогда также необходима консультация специалиста. Кроме того, кошки предпочитают сами начинать и завершать контакт. Укус может быть способом сохранить контроль над ситуацией.

Как реагировать?

Наказывать кошку за укус не стоит. Лучше спокойно убрать руку и дать ей побыть одной. Для закрепления положительных ассоциаций позже можно предложить лакомство или игру.

Чтобы питомец спокойно переносил более длительные ласки, нужно время. Уважение к его границам и внимательное отношение к сигналам помогают укрепить доверие и связь.

#кошки
