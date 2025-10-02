Женщину в Финляндии судили за жестокое обращение с животными из-за ожирения ее собаки. Суд признал, что хозяйка допустила ошибки в уходе, но действовала неумышленно.

Как сообщает издание Yle, окружной суд Оулу рассмотрел дело жительницы Северной Остроботнии. Поводом для разбирательства стало тяжелое ожирение ее лабрадора-ретривера. Собака весила 46 кг, а спустя полгода ее вес увеличился до 50 кг. Животное с трудом двигалось и хромало, особенно на задние лапы. Ветеринары рекомендовали обезболивание и диетический корм, отметив, что в противном случае может понадобиться эвтаназия.

Обвинение настаивало, что хозяйка лишила собаку необходимого ухода, действуя умышленно или по грубой небрежности. Женщина утверждала, что покупала диетический корм и лекарства, но подчеркнула, что животное было пожилым, а снижение веса для него оказалось крайне трудным.

В итоге суд признал, что хозяйка допустила упущения, поскольку вес собаки за год не снизился. Однако умысла в ее действиях не было, так как она консультировалась с ветеринаром и лечила питомца.

По мнению суда, у старых собак с артрозом или другими болезнями похудение только за счет сокращения рациона может быть затруднительным. Поэтому обвинение в жестоком обращении было отклонено. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.