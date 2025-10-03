Baltijas balss logotype
Онкология у питомцев: как предупредить болезнь до ее начала 0 154

В мире животных
Дата публикации: 03.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Онкология у питомцев: как предупредить болезнь до ее начала

Вы заботитесь о своем питомце каждый день — кормите, гуляете, играете. Но знаете ли, что простая диспансеризация и внимательное отношение к мелочам могут спасти жизнь четвероногому другу?

Профилактика — главный инструмент в борьбе с онкологией у животных, заявила кандидат ветеринарных наук основатель фонда помощи онкобольным животным Юлия Меликова.

Симптомы, которые нельзя игнорировать

«Вы знаете своего питомца лучше, чем любой ветврач. Поэтому именно хозяин должен улавливать любые изменения — вялость, потерю аппетита, странное поведение. Увидели — идем в ветклинику, не ждем», — говорит Юлия Меликова.

Важно регулярно прощупывать тело питомца. Любое уплотнение или шишечка — сигнал для биопсии.

Диспансеризация — золотой стандарт

Для собак и кошек до пяти лет обязательное обследование в ветклинике следует проводить раз в год. Для питомцев старшего возраста — дважды в год.

В стандартный чекап входят рентген, УЗИ, анализы крови и плановый осмотр у врача. Это позволяет вовремя заметить опухоль, когда лечение еще максимально эффективно.

Вакцинация и защита от паразитов

По словам эксперта, своевременные прививки и профилактика паразитарных заболеваний тоже снижают риски развития онкологии. Организм, ослабленный хроническими инфекциями и инвазиями, уязвимее перед опухолевыми процессами.

Некоторые породы имеют более высокий риск онкозаболеваний. Информацию можно найти на специализированных сайтах или у ветспециалиста. Если ваш питомец входит в группу риска — особенно внимательно следите за его состоянием.

Кастрация: мифы и факты

Много споров вызывает вопрос кастрации и ее влияния на онкологию. Юлия Меликова подчеркивает, стерилизовать кошек нужно до первой течки в возрасте 3–4 месяцев.

«Это 100%-я профилактика рака молочной железы. Если момент упущен, кастрировать все равно нужно, откладывать нельзя», — говорит она.

У кошек короткие интервалы между циклами, и непрекращающаяся течка может привести к опухолям и развитию других заболеваний.

У собак иная ситуация. Ранняя кастрация у некоторых пород может провоцировать онкозаболевания. Поэтому стандартная рекомендация — стерилизовать животных после первой течки, а собак брахицефальных и хондродистрофических пород — после второй.

Чек-лист для владельцев по профилактике онкозаболеваний:

  1. Регулярные осмотры: рентген, УЗИ и анализы крови для животных до пяти лет — раз в год, после пяти лет — дважды в год.
  2. Вакцинация и защита от паразитов, даже если кошка не выходит из дома.
  3. Внимание к мелочам: любое уплотнение (шишечка, горошинка, припухлость) — сразу на биопсию.
  4. Кастрация: кошек — до первой течки, собак — после.

Главное правило: заметили что-то необычное — сразу к ветврачу. В онкологии у животных время решает все.

Читайте нас также:
#животные
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
