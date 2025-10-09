Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Пиявки не всегда сосали кровь: ученые выяснили, что заставило их поменять тип питания 0 103

В мире животных
Дата публикации: 09.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Пиявки не всегда сосали кровь: ученые выяснили, что заставило их поменять тип питания

Палеонтологи обнаружили окаменелость, которая кардинально меняет представления о происхождении пиявок. Находка показывает, что эти существа появились как минимум на 200 миллионов лет раньше, чем считалось, и их древнейшие предки, скорее всего, не были кровососами.

Ископаемое возрастом около 430 миллионов лет нашли в штате Висконсин в США. Оно прекрасно сохранило отпечаток тела древнего червя. У него есть большая хвостовая присоска, как у современных пиявок, и сегментированное тело каплевидной формы. Однако отсутствует одна важная деталь — передняя присоска, с помощью которой современные пиявки прокалывают кожу и пьют кровь. Исследование опубликовали в журнале Paleontology and Evolutionary Science.

«Это единственная окаменелость тела, которую мы когда-либо находили у представителей этой группы», — отмечает Карма Нанглу, палеонтолог из Калифорнийского университета (США).

Отсутствие передней присоски и тот факт, что окаменелость найдена в морских отложениях, указывают на совершенно иной образ жизни первых пиявок. Ученые полагают, что они не паразитировали на позвоночных, а бродили по дну древнего океана и питались мелкими беспозвоночными.

«Для питания кровью требуется множество специализированных механизмов — антикоагулянты, особый ротовой аппарат, специальные ферменты. Это сложные приспособления, — поясняет Нанглу. — Логичнее предположить, что ранние пиявки проглатывали добычу целиком или, возможно, пили внутренние жидкости мелких морских животных с мягким телом».

Сохранение такого хрупкого организма — большая удача для науки, ведь у пиявок нет ни костей, ни панциря, которые обычно превращаются в окаменелости. Изначально образец не был опознан. Его идентификацией Карма Нанглу занялся во время пандемии, проконсультировавшись со специалистами по пиявкам. Решающими доказательствами стали хвостовая присоска и четкая сегментация тела — признаки, характерные именно для пиявок. Эта находка — часть более масштабной работы по изучению ранних этапов развития жизни на Земле.

Читайте нас также:
#природа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Учёные выяснили: фолклендский «волк» был приручённым лисом
Изображение к статье: Учёные выяснили: фолклендский «волк» был приручённым лисом
Ядовитая и красивая: в Перу нашли неизвестную науке лягушку
Изображение к статье: Полосатое земноводное всем шлет приветики. Иконка видео
Число случаев наезда на животных выросло на 42,2%
Изображение к статье: Число случаев наезда на животных выросло на 42,2%
У ласточек нашли необычное свойство
Изображение к статье: У ласточек нашли необычное свойство
Изображение к статье: Могут ли собаки когда-нибудь заговорить — отвечают ученые
Могут ли собаки когда-нибудь заговорить — отвечают ученые 126
Изображение к статье: В океанах стали находить гибридов дельфинов — признак, что экосистема не в порядке
В океанах стали находить гибридов дельфинов — признак, что экосистема не в порядке 160
Изображение к статье: Морской парк в Канаде угрожает усыпить 30 белух из-за финансовых трудностей
Морской парк в Канаде угрожает усыпить 30 белух из-за финансовых трудностей 132
Изображение к статье: Учёные обнаружили универсальный крик тревоги у птиц по всему миру
Учёные обнаружили универсальный крик тревоги у птиц по всему миру 140

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Еда «против морщин»: продукты, которые работают на вашу молодость
Люблю!
Еда «против морщин»: продукты, которые работают на вашу молодость 10
Изображение к статье: Куда пропал выдворенный из Латвии пенсионер Григорий?
Наша Латвия
Куда пропал выдворенный из Латвии пенсионер Григорий? 82
Изображение к статье: Недоперепили! Сбор от акциза на алкоголь демонстрирует падение
Наша Латвия
Недоперепили! Сбор от акциза на алкоголь демонстрирует падение 250
Изображение к статье: Президент Европарламента встретится с премьер-министром и спикером Сейма
Политика
2
Президент Европарламента встретится с премьер-министром и спикером Сейма 2 72
Изображение к статье: Какое хищное животное скрыто в вашем знаке Зодиака
Люблю!
Какое хищное животное скрыто в вашем знаке Зодиака 449
Изображение к статье: Сдавали жилье в итернете? - Заплатите налог за три года! - Сюрприз от СГД
Наша Латвия
Сдавали жилье в итернете? - Заплатите налог за три года! - Сюрприз от СГД 918
Изображение к статье: Еда «против морщин»: продукты, которые работают на вашу молодость
Люблю!
Еда «против морщин»: продукты, которые работают на вашу молодость 10
Изображение к статье: Куда пропал выдворенный из Латвии пенсионер Григорий?
Наша Латвия
Куда пропал выдворенный из Латвии пенсионер Григорий? 82
Изображение к статье: Недоперепили! Сбор от акциза на алкоголь демонстрирует падение
Наша Латвия
Недоперепили! Сбор от акциза на алкоголь демонстрирует падение 250

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео