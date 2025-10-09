Палеонтологи обнаружили окаменелость, которая кардинально меняет представления о происхождении пиявок. Находка показывает, что эти существа появились как минимум на 200 миллионов лет раньше, чем считалось, и их древнейшие предки, скорее всего, не были кровососами.

Ископаемое возрастом около 430 миллионов лет нашли в штате Висконсин в США. Оно прекрасно сохранило отпечаток тела древнего червя. У него есть большая хвостовая присоска, как у современных пиявок, и сегментированное тело каплевидной формы. Однако отсутствует одна важная деталь — передняя присоска, с помощью которой современные пиявки прокалывают кожу и пьют кровь. Исследование опубликовали в журнале Paleontology and Evolutionary Science.

«Это единственная окаменелость тела, которую мы когда-либо находили у представителей этой группы», — отмечает Карма Нанглу, палеонтолог из Калифорнийского университета (США).

Отсутствие передней присоски и тот факт, что окаменелость найдена в морских отложениях, указывают на совершенно иной образ жизни первых пиявок. Ученые полагают, что они не паразитировали на позвоночных, а бродили по дну древнего океана и питались мелкими беспозвоночными.

«Для питания кровью требуется множество специализированных механизмов — антикоагулянты, особый ротовой аппарат, специальные ферменты. Это сложные приспособления, — поясняет Нанглу. — Логичнее предположить, что ранние пиявки проглатывали добычу целиком или, возможно, пили внутренние жидкости мелких морских животных с мягким телом».

Сохранение такого хрупкого организма — большая удача для науки, ведь у пиявок нет ни костей, ни панциря, которые обычно превращаются в окаменелости. Изначально образец не был опознан. Его идентификацией Карма Нанглу занялся во время пандемии, проконсультировавшись со специалистами по пиявкам. Решающими доказательствами стали хвостовая присоска и четкая сегментация тела — признаки, характерные именно для пиявок. Эта находка — часть более масштабной работы по изучению ранних этапов развития жизни на Земле.