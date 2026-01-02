Baltijas balss logotype
Лягушка сварится, не пытаясь спастись: миф или реальность? 0 119

В мире животных
Дата публикации: 02.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лягушка сварится, не пытаясь спастись: миф или реальность?

Согласно известному научному анекдоту, если поместить лягушку в холодную воду и постепенно нагревать её, то она сварится заживо, не осознав опасности. Но насколько это соответствует действительности?

 

Этот широко распространенный научный анекдот часто служит метафорой для описания спокойствия и бездействия перед медленно надвигающейся угрозой.

Если лягушку поместить в кипящую воду, она немедленно выпрыгнет. Однако, если животное окажется в воде комнатной температуры, и её постепенно нагревать, то, согласно легенде, лягушка сварится живьем, не осознав опасности. Но действительно ли лягушки не замечают угрозу и не пытаются сбежать?

Происхождение анекдота

Впервые о данном явлении заговорили еще в XIX веке. Исследователи, изучающие спинной мозг животных, провели ряд экспериментов и заметили, что лягушки в нагревающейся воде оставались «спокойными при всех изменениях температуры, ни разу не проявляя беспокойства или боли, ни разу не пытаясь избежать неминуемой смерти».

Тем не менее, многие пересказчики забывают упомянуть, что мозг испытуемых животных был мертв. Тела лягушек выполняли лишь базовые функции, такие как дыхание.

Некоторые наблюдения показывают, что лягушки пытаются выбраться даже из воды с температурой 25 градусов, независимо от того, как медленно она нагревается.

Однако для более определенных выводов не хватает данных, так как подобные эксперименты в современном мире считаются неэтичными и не проводятся.

Несмотря на опровержения, история о лягушке в кипящей воде стала идеальной метафорой для людей, не реагирующих на медленные и устойчивые изменения, происходящие у них на глазах, например, на изменение климата.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

