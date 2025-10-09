На французском острове Майотта в Индийском океане ученые встретили дельфина, который сочетает в себе черты двух разных видов — индо-тихоокеанского афалины и горбатого дельфина. Появление такого гибрида — это не просто редкая диковинка, а тревожный сигнал о том, что хрупкая экосистема лагуны находится в серьезной опасности, пишет Earth.org.

Лагуна Майотты — одна из самых больших и глубоких в мире, настоящий подводный заповедник. Здесь обитают сотни видов рыб и более двадцати видов морских млекопитающих. Популяции двух видов дельфинов — тех самых, чьи черты объединил в себе гибрид — стремительно сокращаются. По оценкам защитников природы, в лагуне осталось меньше пяти горбатых дельфинов.

В норме дельфины спариваются только с особями своего вида. Но когда популяция становится слишком маленькой и изолированной, животным становится трудно найти себе пару. В такой отчаянной ситуации границы между видами начинают стираться.

«Гибридизация — часто признак сильного экологического стресса, — объясняют специалисты. — Когда сородичей почти не остается, дельфины вынуждены делать непривычный выбор, чтобы продолжить род».

Горбатый дельфин Индийского океана уже занесен в международную Красную книгу как вид, находящийся на грани исчезновения. По всему миру эти животные страдают от рыболовных сетей, столкновений с судами и шумового загрязнения. На Майотте ситуация катастрофическая — местная популяция близка к так называемому функциональному вымиранию.

Еще один необычный случай в лагуне лишь подчеркивает глубину проблемы: горбатого дельфина заметили в роли «приемной матери» для группы детенышей дельфинов-спиннеров. Такое межвидовое опекунство — чрезвычайная редкость в дикой природе. Ученые видят в этом проявление высокого интеллекта дельфинов и одновременно — отчаянную попытку выжить, когда традиционные социальные структуры рушатся.