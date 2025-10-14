В то время как пасеки и коммерческое пчеловодство остаются в центре внимания, дикие сородичи домашних пчел переживают тихую катастрофу.

Согласно последнему обновлению европейского Красного списка МСОП, популяции западной медоносной пчелы (Apis mellifera), обитающие в естественной среде, официально получили статус находящихся под угрозой исчезновения на территории ЕС.

Двойственная природа одного вида

Несмотря на принадлежность к одному биологическому виду, судьба домашних и диких пчел радикально отличается:

Пасечные пчелы находятся под постоянным контролем пчеловодов и исследователей Дикие популяции десятилетиями оставались «невидимыми» для науки, самостоятельно выживая в дуплах деревьев и природных укрытиях «Это парадокс: пока мы сосредоточены на спасении пасек, настоящие хозяева экосистем — дикие пчелы — незаметно исчезают», — констатируют эксперты.

Видеть невидимое

Ключевой проблемой долгое время оставалось определение — как отличить действительно дикую колонию от сбежавшей пасечной? Международная инициатива Honey Bee Watch, объединившая ученых из 14 стран, предложила новаторский подход. Вместо генетического анализа, который показал интенсивное смешение популяций, исследователи использовали экологические критерии:

Способность к самостоятельному поддержанию численности Полная независимость от человеческой помощи

Применение новой методологии выявило шокирующую реальность. Европа показала наименьшую в мире плотность диких колоний пчел. Численность свободноживущих медоносов продолжает сокращаться. Основные угрозы: потеря мест гнездования, инвазивные паразиты, болезни и генетическое загрязнение.

Дикие пчелы — бесценный генетический резерв, естественным образом выработавший устойчивость к клещам Varroa destructor, вирусным инфекциям и климатическим стрессам.

**Значение для экосистем и человека

Дикие пчелы — не просто опылители из мира насекомых. Они представляют бесценный генетический резерв, естественным образом выработавший устойчивость к клещам Varroa destructor, вирусным инфекциям и климатическим стрессам. Именно эти «дикарские» гены могут стать ключом к спасению всего вида в условиях изменения климата, подчеркивают исследователи.

Новый охранный статус — не просто формальность. Он позволит создать основу для разработки целевых программ сохранения диких пчел и защищенных территорий.