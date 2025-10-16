Baltijas balss logotype
Гулять ли с собакой в плохую погоду, если питомец не хочет выходить на улицу?

В мире животных
Дата публикации: 16.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Гулять ли с собакой в плохую погоду, если питомец не хочет выходить на улицу?

Когда на улице непогода, некоторые собаки демонстрируют нежелание выходить на улицу. Стоит ли питомца заставлять идти на прогулку? Ветеринарный врач Наталья Павлова советует этого не делать.

«Минимальное время выгула — 15–20 минут. Но если животному некомфортно, оно устало, замерзло, оно само дает владельцу понять, что хочет домой. В этом случае принуждать к длительному выгулу не стоит. Можно ограничиться уличным туалетом и завершить прогулку. На фоне переохлаждения организм животного испытывает стресс: может произойти снижение иммунитета и обострение каких-то вялотекущих заболеваний, инфекций», — прокомментировала ветврач.

Она пояснила, что для части питомцев дождь, снег, лужи под ногами — дополнительный стрессовый фактор, из-за которого они отказываются гулять.

«Не страшно, если осенние прогулки временно будут короткими. Постепенно питомец адаптируется к погоде и будет гулять дольше», — резюмировала специалист.

#собаки
