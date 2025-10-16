Когда на улице непогода, некоторые собаки демонстрируют нежелание выходить на улицу. Стоит ли питомца заставлять идти на прогулку? Ветеринарный врач Наталья Павлова советует этого не делать.

«Минимальное время выгула — 15–20 минут. Но если животному некомфортно, оно устало, замерзло, оно само дает владельцу понять, что хочет домой. В этом случае принуждать к длительному выгулу не стоит. Можно ограничиться уличным туалетом и завершить прогулку. На фоне переохлаждения организм животного испытывает стресс: может произойти снижение иммунитета и обострение каких-то вялотекущих заболеваний, инфекций», — прокомментировала ветврач.

Она пояснила, что для части питомцев дождь, снег, лужи под ногами — дополнительный стрессовый фактор, из-за которого они отказываются гулять.

«Не страшно, если осенние прогулки временно будут короткими. Постепенно питомец адаптируется к погоде и будет гулять дольше», — резюмировала специалист.