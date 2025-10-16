Необычный морской обитатель был пойман в заливе Маннар индийскими рыбаками из штата Тамилнад. При разборе улова они заметили странную рыбу весом около 6 кг и длиной свыше 3 м, сообщает India Today.

Сельдяной король — один из самых загадочных обитателей Мирового океана. Он обладает длинным, змеевидным телом, которое может достигать 11 м. Существуют сведения об особях длиной до 15 м, однако они не получили подтверждения.

Обычно эти рыбы живут на глубине более 900 м.

Часто этих рыб называют «предвестниками катастроф». Перед разрушительным землетрясением в Японии в 2011 году на берег выбросило около 20 сельдяных королей. Их наблюдали и перед сильным землетрясением в Чили годом ранее. Однако ученые пока не подтвердили связь между появлением этих рыб у поверхности и стихийными бедствиями.