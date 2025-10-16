Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Рыбаки поймали сельдяного короля — «предвестника катастроф» 0 1262

В мире животных
Дата публикации: 16.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Рыбаки поймали сельдяного короля — «предвестника катастроф»

Необычный морской обитатель был пойман в заливе Маннар индийскими рыбаками из штата Тамилнад. При разборе улова они заметили странную рыбу весом около 6 кг и длиной свыше 3 м, сообщает India Today.

Сельдяной король — один из самых загадочных обитателей Мирового океана. Он обладает длинным, змеевидным телом, которое может достигать 11 м. Существуют сведения об особях длиной до 15 м, однако они не получили подтверждения.

Обычно эти рыбы живут на глубине более 900 м.

Часто этих рыб называют «предвестниками катастроф». Перед разрушительным землетрясением в Японии в 2011 году на берег выбросило около 20 сельдяных королей. Их наблюдали и перед сильным землетрясением в Чили годом ранее. Однако ученые пока не подтвердили связь между появлением этих рыб у поверхности и стихийными бедствиями.

Читайте нас также:
#природа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
4
4
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Тарантул вернулся домой через год после побега
Изображение к статье: Тарантул вернулся домой через год после побега
10 удивительных фактов о голубой медузе, которой не страшны течения
Изображение к статье: 10 удивительных фактов о голубой медузе, которой не страшны течения
Кто ест лягушек и зачем они нужны
Изображение к статье: Кто ест лягушек и зачем они нужны
Муравьи перестраивают муравейник при эпидемии — открытие
Изображение к статье: Муравьи перестраивают муравейник при эпидемии — открытие
Изображение к статье: Собаки против стресса: эксперимент показал пользу для психики и долголетия
Собаки против стресса: эксперимент показал пользу для психики и долголетия 65
Изображение к статье: Что чувствует кошка, когда ее котята покидают родительский дом
Что чувствует кошка, когда ее котята покидают родительский дом 343
Изображение к статье: Гулять ли с собакой в плохую погоду, если питомец не хочет выходить на улицу?
Гулять ли с собакой в плохую погоду, если питомец не хочет выходить на улицу? 189
Изображение к статье: Сколько времени таракан может жить без головы и как такое возможно
Сколько времени таракан может жить без головы и как такое возможно 183

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев?
Дом и сад
Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев? 2462
Изображение к статье: Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо
Еда и рецепты
Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо 25
Изображение к статье: Когда, где и как нужно сажать озимый чеснок
Дом и сад
Когда, где и как нужно сажать озимый чеснок 1982
Изображение к статье: Доктор Мясников назвал отличие в лечении рака в России и США
Lifenews
Доктор Мясников назвал отличие в лечении рака в России и США 68
Изображение к статье: Министерство образования проверит директора школы, из который уволилось 20 учителей
ЧП и криминал
Министерство образования проверит директора школы, из который уволилось 20 учителей 116
Изображение к статье: Наш мощный биологический компьютер. Иконка видео
Техно
В Джорджтаунском университете раскрыли главную тайну мозга 33
Изображение к статье: Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев?
Дом и сад
Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев? 2462
Изображение к статье: Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо
Еда и рецепты
Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо 25
Изображение к статье: Когда, где и как нужно сажать озимый чеснок
Дом и сад
Когда, где и как нужно сажать озимый чеснок 1982

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео