Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как ёжик снимает с себя добычу? 0 266

В мире животных
Дата публикации: 18.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как ёжик снимает с себя добычу?

В «мультиках» показывают, как ёжик собирает на колючки грибы, яблоки и листья. А как он потом их снимает, ведь у него короткие лапки? Может, ему ежиха помогает?

Никак, потому что он их там не носит.

– Бытующее представление, что ёжики носят на иголках яблоки и грибы для питания, – это миф, - отвечает кандидат биологических наук Ольга ЖЕРЕБЦОВА. - Ежи относятся к насекомоядным млекопитающим, и основу их меню обычно составляют различные беспозвоночные животные: дождевые черви, улитки, слизни, жуки и их личинки и т. д. В научной литературе мне не встречались сведения о переносе яблок и грибов на иголках. Не было и описания того, как ежи нацепляют их на свой колючий панцирь. Так что и снимать их ему незачем.

Вообще ёж не делает запасов пищи, и у него нет необходимости таскать что-то на своих колючках. Подобрав жучка, он сразу съедает его. А иголки использует исключительно для защиты от хищников, сворачиваясь при необходимости в шар. С какой бы стороны к нему ни кинулся обидчик, он обязательно напорется на иголки.

Читайте нас также:
#животные
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

У человека и коалы есть как минимум одна общая черта — она стала неожиданным открытием ученых
Изображение к статье: У человека и коалы есть как минимум одна общая черта — она стала неожиданным открытием ученых
Тигры на грани: каковы шансы на спасение самой большой кошки планеты
Изображение к статье: Тигры на грани: каковы шансы на спасение самой большой кошки планеты
Есть ли у рыб язык?
Изображение к статье: Есть ли у рыб язык?
Лягушки потемнели, чтобы выжить в Чернобыле. Правда ли это?
Изображение к статье: Лягушки потемнели, чтобы выжить в Чернобыле. Правда ли это?
Изображение к статье: В Таиланде нашли паука, который наполовину самец и наполовину самка
В Таиланде нашли паука, который наполовину самец и наполовину самка 60
Изображение к статье: Какое самое большое расстояние могут преодолеть собаки и кошки?
Какое самое большое расстояние могут преодолеть собаки и кошки? 465
Изображение к статье: Чем лучше кормить птиц осенью и зимой?
Чем лучше кормить птиц осенью и зимой? 191
Изображение к статье: Пушистое земноводное существо. Иконка видео
Мохнатые африканские лягушки шокировали науку своими уникальными свойствами 175

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Популярная ягода оказалась защитником сосудов от воспаления
Техно
Популярная ягода оказалась защитником сосудов от воспаления 74
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Lifenews
Экс-супруг Бритни Спирс написал в мемуарах, как певица угрожала ему убийством 21
Изображение к статье: Имеет ли смысл вносить в почву опилки?
Дом и сад
Имеет ли смысл вносить в почву опилки? 84
Изображение к статье: Жители России должны жить в бедности ради рождаемости - депутат от «Единой России»
В мире
Жители России должны жить в бедности ради рождаемости - депутат от «Единой России» 132
Изображение к статье: Латвию накроет мороз - синоптики
Наша Латвия
Латвию накроет мороз - синоптики 331
Изображение к статье: Хоровое пение не понравилось силовым структурам РФ. Иконка видео
ЧП и криминал
1
18-летняя студентка просидит 2 недели под арестом за песни на улицах Петербурга 1 270
Изображение к статье: Популярная ягода оказалась защитником сосудов от воспаления
Техно
Популярная ягода оказалась защитником сосудов от воспаления 74
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Lifenews
Экс-супруг Бритни Спирс написал в мемуарах, как певица угрожала ему убийством 21
Изображение к статье: Имеет ли смысл вносить в почву опилки?
Дом и сад
Имеет ли смысл вносить в почву опилки? 84

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео