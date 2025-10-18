История с лабрадором – это скорее исключение. Собаке достаточно сложно найти дорогу. У неё нет «внутреннего компаса», как у кошки: оставшись на улице без хозяина, она не поймёт, куда идти, и поэтому либо заблудится, либо будет ждать там, где с ней расстались. Предел ориентировки на местности для собак – 10–15 км. А кошка с помощью своей «дорожной» интуиции легко преодолевает 200 км за несколько дней. Но может пройти и тысячи километров.

Зоологи считают, что у кошек есть чувство «направления дома». Не исключено, что они, подобно птицам, улавливают магнитные поля Земли и идут в нужном направлении – так, как если бы люди могли видеть прочерченные по земле параллели и меридианы. Говорят также, что мурка на всю жизнь запоминает дорогу, по которой однажды прошла или проехала.