Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

У человека и коалы есть как минимум одна общая черта — она стала неожиданным открытием ученых 0 173

В мире животных
Дата публикации: 19.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: У человека и коалы есть как минимум одна общая черта — она стала неожиданным открытием ученых

Биологи объяснили ее конвергентной эволюцией.

Ученые выяснили, что коалы — обладатели уникальных узоров, почти неотличимых от отпечатков пальцев человека. Со стороны в коалах нет ничего общего с людьми. Они часами спят, уцепившись за эвкалипт, и с невероятным терпением пережевывают листья. Однако при ближайшем рассмотрении биологи обнаружили бороздки, закрученные в замысловатые спирали на кончиках их пальцев. Как выяснилось, эти узоры — почти полный аналог наших отпечатков, пишет Earth.com.

К слову, коалы входят в число редких животных, которые были на грани вымирания, но люди вовремя стали восстанавливать их популяцию. В Австралии живут другие сумчатые животные. Ранее мы писали, почему так много необычных видов оказалось на одном материке.

Как получилось, что у животного, чей эволюционный путь разошелся с нашим более 100 миллионов лет назад, есть такая же уникальная черта? Это небольшое открытие заставило экспертов пересмотреть привычные представления об эволюции и о том, для чего вообще нужны эти узоры.

Долгое время считалось, что главная задача отпечатков пальцев — улучшать сцепление. Якобы именно бороздки помогают нам крепко держать инструменты и карабкаться по поверхностям. Однако биолог Роланд Эннос доказал, что все не так просто. Его исследования показали, что ребристая поверхность может даже уменьшать трение.

Более поздние изыскания открыли другую важную функцию — управление влагой. Когда мы касаемся чего-то, пот через поры равномерно распределяется по этим бороздкам. Это не дает пальцам стать ни слишком сухими, ни излишне скользкими.

«Этот двойной механизм управления влагой дал приматам эволюционное преимущество, — объяснил исследователь Майк Адамс. — Он наделил их способностями к манипулированию предметами и передвижению, которые недоступны другим животным».

Но и это еще не все. Оказалось, что отпечатки пальцев работают как усилители осязания. Физики выяснили, что бороздки усиливают вибрации, когда мы проводим пальцами по шероховатой поверхности. Эти микроскопические сигналы достигают нервных окончаний, позволяя различать мельчайшие неровности.

Биолог Мацей Хеннеберг из Университета Аделаиды (Австралия), изучая коал, сделал неожиданное открытие. На их лапах он обнаружил замысловатые петли и завитки. Узоры были настолько похожи на человеческие, что, теоретически, их можно было бы перепутать под микроскопом.

Почему у коал вообще появились такие отпечатки? Ответ кроется в явлении, которое биологи называют конвергентной эволюцией. Это когда неродственные виды, живя в похожих условиях, независимо друг от друга приобретают одинаковые черты. Классический пример — обтекаемая форма тела у акул и дельфинов, идеально приспособленная для быстрого плавания.

Хеннеберг предположил, что отпечатки пальцев развились у коал для того, чтобы они могли аккуратно лазать по тонким ветвям эвкалиптов и срывать нежные листья. Трение и особая чувствительность, которые дают бороздки, помогают зверькам сохранять равновесие и выполнять тонкие движения.

Интересно, что у ближайших родственников коал — вомбатов и кенгуру — таких узоров нет. Это подтверждает, что такая адаптация возникла именно у коал как ответ на их специфический образ жизни.

Читайте нас также:
#животные
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Косатки пошли на абордаж – они массово топят парусные яхты
Изображение к статье: Косатки пошли на абордаж – они массово топят парусные яхты
Биологи выяснили, почему одни птицы подлетят к человеку с кормом, а другие нет
Изображение к статье: Биологи выяснили, почему одни птицы подлетят к человеку с кормом, а другие нет
Тигры на грани: каковы шансы на спасение самой большой кошки планеты
Изображение к статье: Тигры на грани: каковы шансы на спасение самой большой кошки планеты
Есть ли у рыб язык?
Изображение к статье: Есть ли у рыб язык?
Изображение к статье: Лягушки потемнели, чтобы выжить в Чернобыле. Правда ли это?
Лягушки потемнели, чтобы выжить в Чернобыле. Правда ли это? 92
Изображение к статье: В Таиланде нашли паука, который наполовину самец и наполовину самка
В Таиланде нашли паука, который наполовину самец и наполовину самка 91
Изображение к статье: Какое самое большое расстояние могут преодолеть собаки и кошки?
Какое самое большое расстояние могут преодолеть собаки и кошки? 609
Изображение к статье: Чем лучше кормить птиц осенью и зимой?
Чем лучше кормить птиц осенью и зимой? 233

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Африканское народное восстание.
В мире
Мадагаскарский бунт: как крупнейшее островное государство мира сменило власть 19
Изображение к статье: «Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле»
Политика
«Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле» 47
Изображение к статье: Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом
Наша Латвия
Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом 181
Изображение к статье: Красота без вреда: как макияж, ресницы и косметология влияют на здоровье глаз
Люблю!
Красота без вреда: как макияж, ресницы и косметология влияют на здоровье глаз 47
Изображение к статье: «Ненавижу гладить»: что такое жидкий утюг и как им пользоваться
Люблю!
«Ненавижу гладить»: что такое жидкий утюг и как им пользоваться 138
Изображение к статье: Денис Васильев больше не будет тренироваться в школе Ламбьеля
Техно
Денис Васильев больше не будет тренироваться в школе Ламбьеля 155
Изображение к статье: Африканское народное восстание.
В мире
Мадагаскарский бунт: как крупнейшее островное государство мира сменило власть 19
Изображение к статье: «Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле»
Политика
«Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле» 47
Изображение к статье: Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом
Наша Латвия
Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом 181

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео