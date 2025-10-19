Ученые выяснили, что коалы — обладатели уникальных узоров, почти неотличимых от отпечатков пальцев человека. Со стороны в коалах нет ничего общего с людьми. Они часами спят, уцепившись за эвкалипт, и с невероятным терпением пережевывают листья. Однако при ближайшем рассмотрении биологи обнаружили бороздки, закрученные в замысловатые спирали на кончиках их пальцев. Как выяснилось, эти узоры — почти полный аналог наших отпечатков, пишет Earth.com.

К слову, коалы входят в число редких животных, которые были на грани вымирания, но люди вовремя стали восстанавливать их популяцию. В Австралии живут другие сумчатые животные. Ранее мы писали, почему так много необычных видов оказалось на одном материке.

Как получилось, что у животного, чей эволюционный путь разошелся с нашим более 100 миллионов лет назад, есть такая же уникальная черта? Это небольшое открытие заставило экспертов пересмотреть привычные представления об эволюции и о том, для чего вообще нужны эти узоры.

Долгое время считалось, что главная задача отпечатков пальцев — улучшать сцепление. Якобы именно бороздки помогают нам крепко держать инструменты и карабкаться по поверхностям. Однако биолог Роланд Эннос доказал, что все не так просто. Его исследования показали, что ребристая поверхность может даже уменьшать трение.

Более поздние изыскания открыли другую важную функцию — управление влагой. Когда мы касаемся чего-то, пот через поры равномерно распределяется по этим бороздкам. Это не дает пальцам стать ни слишком сухими, ни излишне скользкими.

«Этот двойной механизм управления влагой дал приматам эволюционное преимущество, — объяснил исследователь Майк Адамс. — Он наделил их способностями к манипулированию предметами и передвижению, которые недоступны другим животным».

Но и это еще не все. Оказалось, что отпечатки пальцев работают как усилители осязания. Физики выяснили, что бороздки усиливают вибрации, когда мы проводим пальцами по шероховатой поверхности. Эти микроскопические сигналы достигают нервных окончаний, позволяя различать мельчайшие неровности.

Биолог Мацей Хеннеберг из Университета Аделаиды (Австралия), изучая коал, сделал неожиданное открытие. На их лапах он обнаружил замысловатые петли и завитки. Узоры были настолько похожи на человеческие, что, теоретически, их можно было бы перепутать под микроскопом.

Почему у коал вообще появились такие отпечатки? Ответ кроется в явлении, которое биологи называют конвергентной эволюцией. Это когда неродственные виды, живя в похожих условиях, независимо друг от друга приобретают одинаковые черты. Классический пример — обтекаемая форма тела у акул и дельфинов, идеально приспособленная для быстрого плавания.

Хеннеберг предположил, что отпечатки пальцев развились у коал для того, чтобы они могли аккуратно лазать по тонким ветвям эвкалиптов и срывать нежные листья. Трение и особая чувствительность, которые дают бороздки, помогают зверькам сохранять равновесие и выполнять тонкие движения.

Интересно, что у ближайших родственников коал — вомбатов и кенгуру — таких узоров нет. Это подтверждает, что такая адаптация возникла именно у коал как ответ на их специфический образ жизни.