Дольше живут активные собаки, о которых заботится хозяин. В целом секрет долголетия — в генетике, грамотном уходе, полноценных прогулках и контакте с любимым хозяином, считает кинолог Владимир Голубев.

Вот основные факторы, важные для долголетия питомца.

Воспитание

Воспитанные собаки живут по правилам, а значит, у них отсутствует лишний стресс и тревожность, утверждает спикер. «Воспитанная собака отлично знает и выполняет команды, которые могут спасти ее в экстренных ситуациях. Кроме того, когда с питомцем занимаются, его мозг активно работает, это помогает организму дольше оставаться в тонусе (как физическом, так и психологическом)», — поясняет специалист.

Полноценный рацион

Основа здоровья питомца складывается из того, чем кормит его хозяин. Полноценный рацион, который включает в себя все необходимые полезные элементы и который составлен с учетом всех нужд животного, поможет собаке как можно дольше оставаться здоровой. Но не только правильно подобранный рацион влияет на здоровье собаки. Важно также соблюдать норму кормления, следить, чтобы собака не переедала и достаточно пила.

Активность

«Соразмерная и регулярная физическая нагрузка помогают питомцу быть в форме, развивать свои природные навыки и поддерживать иммунитет. На здоровье собаки влияет наличие продолжительных прогулок, регулярные тренировки, которые включают активные игры или упражнения, дополнительные спортивные нагрузки», — комментирует спикер. Он продолжает, что любой питомец, вне зависимости от возраста, нуждается в физических активностях, это позволяет собаке оставаться здоровой даже в пожилом возрасте.

Профилактика

Не всегда по внешнему виду и повадкам питомца можно понять, что у него есть проблемы со здоровьем. В этом помогают плановые осмотры у ветеринарного врача. Если хозяин регулярно отводит собаку в ветклинику для проверки здоровья, он исключает риск развития серьезных заболеваний. Благодаря регулярной профилактике ветеринарный врач сможет выявлять потенциальные проблемы и отмечать все изменения в состоянии здоровья собаки. Любая болезнь на начальных этапах легче поддается лечению.