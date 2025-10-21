Если ваш питомец бурно реагирует на других собак, вы не одиноки. Почти каждый владелец сталкивается с тем, что его пес тянет поводок, лает на других животных или избегает общения с ними. Но что стоит за таким поведением — агрессия, страх или неудовлетворенная потребность?

Объясняет Наталья Кир, зоопсихолог.

Почему собакам нужно общаться с другими собаками

Собака — социальное животное. Общение для нее — не просто игра или развлечение, а базовая потребность, как еда, сон или движение. Поэтому здоровый интерес к другим собакам — это как раз показатель благополучия животного.

Нормальной считается коммуникация с другими питомцами, когда есть возможность подойти, понюхать, поиграть или пройти мимо без конфликта.

«Норма — это не когда собака всех любит. У нее, как и у людей, могут быть «любимые вражины» — кто-то не нравится без причины, и это нормально. Мы тоже не ко всем людям относимся одинаково: кого-то любим, кого-то нет, часто без явных на то причин», — рассказывает эксперт.

На «собачьем языке» считается крайне невежливо, когда компаньон резко подбегает знакомиться к другой собаке. Если ваш питомец избегает таких контактов, это тоже считается нормой. Знакомить такого пса с сородичами лучше с расстояния, когда собаки имеют возможность друг на друга посмотреть и обменяться сигналами, советует эксперт.

Когда поведение выходит за рамки нормы

Не каждое взаимодействие между собаками — здоровое. Зоопсихолог выделяет три тревожных сигнала:

Агрессия к другим собакам — лай, рычание, броски. Страх — собака избегает общения, прячется за владельца, поджимает хвост. Игнорирование — полное отсутствие интереса к сородичам.

«При этом нельзя «интровертностью» объяснять игнорирование других собак. Я часто слышу это от владельцев. Но это не интровертность, это серьезные проблемы», — подчеркивает Наталья Кир.

Опасные советы: почему нельзя запрещать собаке знакомиться с сородичами

Некоторые инструкторы до сих пор советуют не позволять собаке общаться с другими животными на прогулке, чтобы она «лучше слушалась хозяина». Зоопсихолог категорична в этом вопросе. «Обучение и воспитание собаки не противоречит ее общению с сородичами», — подчеркивает она.

Последствия такого подхода — поведенческие проблемы, в том числе и появление агрессии по отношению к другим животным. Питомец так хочет общаться, что уже не в силах сдержаться: начинает лаять и бросаться на других собак. И если щенку такое поведение сородичи простят, взрослой собаке нет — конфликт неизбежен.

Собака, лишенная общения, испытывает стресс. Гормоны блокируют прифронтовую кору. Животное теряет самообладание, у него нарушается консолидация знаний. Получается ровно обратный эффект: хотели, чтобы собака «держала себя в лапах» и была сконцентрирована на обучении, а ее мозг из-за стресса не способен усвоить новые навыки. В результате страдает и обучение, и нервная система животного.

«Общение можно и нужно контролировать, но полностью ограничивать нельзя», — объясняет зоопсихолог.

Собака лает на прогулке: как правильно реагировать

Считается, мол, если большая собака лает или возбужденно реагирует на других, то это агрессия, а если такое позволяет себе маленький пес — «видотипичная норма». Это заблуждение, говорит Наталья Кир. Такое поведение непозволительно ни для немецкой овчарки, ни для чихуахуа.

«Лай — это лишь вершина айсберга. Мы работаем не с лаем, а с причинами такой бурной реакции: стрессом, фрустрацией и неудовлетворенными потребностями», — говорит Наталья Кир.

Если собака лает, возбуждается или бросается, не стоит ее ругать — так вы лишь усилите стресс. Вместо этого важно помочь собаке научиться спокойно воспринимать других.

Если такое поведение проявилось с возрастом, особенно к сородичам одного и того же пола, зоопсихолог советует проверить животное на наличие хронической боли. Такое поведение может указывать на проблемы со здоровьем.