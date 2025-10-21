Про странные взаимоотношения большеухих гигантов и мышей писал еще римский философ Плиний Старший в своей «Естественной истории», а это примерно 77 год н. э. Со временем люди заинтересовались утверждением, что слоны боятся мышей.

Образ слона и храброго грызуна стал все чаще появляться в сказках, мультфильмах. А с появлением зоопарков и цирков явление начали даже изучать.

Правда ли, что слоны боятся мышей

Некоторые считают, что мышь может залезть слону в хобот, перекрыв тем самым доступ кислорода. Есть версия, будто грызун способен изгрызть подошвы животного, пока тот спит, и именно поэтому слоны-великаны всегда спят стоя. Наконец, существует предположение, что слонов пугает шорох, который издают мыши.

Ученые не раз пытались понять, боятся ли слоны мышей на самом деле: сажали грызунов на хобот и помещали внутрь него, прятали, а затем внезапно выпускали, помещали на спящих гигантов, но доказательств страха, похоже, не нашли.

Исследователь Ричард Лэр из Тайского национального института слонов уверен, что, даже если мышь заберется в хобот, слон без труда ее выкинет. А грызть подошвы... Зачем? Да и слоны не всегда спят стоя.

В 2017 году исследователи из Университета Витватерсранда в ЮАР решили выяснить продолжительность их сна в природе. Оказалось, что для нормальной жизнедеятельности им достаточно отдохнуть около двух часов. На землю они действительно укладываются редко, примерно раз в три-четыре дня, и проводят в этом положении около часа, но так поступают и многие другие животные. Более того, если рядом хищники, люди или какой-то шум, стадо может пожертвовать сном ради поиска спокойного места. Джошуа Плотник, исследователь из Кембриджского университета, также утверждает, что слоны не любят шума, причем любого. Следовательно, насторожить и заставить их понервничать может не только мышь.

В американском цирке братьев Ринглинг, Барнума и Бейли в 2006 году тоже искали ответ на вопрос, почему слоны боятся мышей. Дрессировщик показывал своим подопечным слонам грызунов, но их это нисколько не интересовало. Так что доказать удалось обратное: утверждение является мифом.

Чего боятся слоны

В 2010 году ученые из Университета Флориды во время командировки в Кению заметили, что африканские слоны стараются избегать деревьев, на которых сидят муравьи. Исследователи предположили, что их пугает укус в нежную слизистую оболочку хобота.

Боятся слоны и пчел. В 2018 году биологи из Национального парка Крюгера в ЮАР установили: правда в том, что толстокожие животные ощущают феромоны, которые выделяют разгневанные насекомые. Слоны научились распознавать этот запах. Вот и пытаются всеми силами избежать контакта. Кому хочется быть ужаленным? Ученые провели эксперимент: поместили в специальные матрицы смесь феромонов, положили в носки и оставили у дороги, по которой слоны обычно ходили к водопою. Изучив содержимое, животные стремились отдалиться как можно дальше. А вот рядом с такими же носками уже без матрицы с феромонами оставались спокойными. Биологи пришли к выводу, что причина страха та же: болезненность укуса.

Некоторые африканские фермеры уже используют это во благо, устанавливая пчелиные ульи рядом с посевами. Однако ученые уверены, что использование матриц с запахом — средство более дешевое и не менее эффективное.

Получается, ответ на вопрос, боятся ли слоны мышей, будет отрицательным. Тем не менее свои страхи есть и у этих огромных животных.