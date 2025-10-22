Baltijas balss logotype
Почему рептилиям в скором будущем потребуется особая защита? 0 38

В мире животных
Дата публикации: 22.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему рептилиям в скором будущем потребуется особая защита?

Новый метод позволил ученым предсказать угрозу.

Из-за изменения климата, вырубки лесов и других угроз многие виды животных могут исчезнуть с лица Земли. Однако существующие методы оценки риска, такие как международный Красный список, в основном опираются на данные о том, что происходило с популяцией в прошлом. Чтобы заглянуть в будущее, международная команда ученых разработала новый инструмент — Индекс проактивной охраны природы (Proactive Conservation Index, PCI). Подробности опубликовал журнал PLOS Biology.

Этот индекс оценивает, насколько тот или иной вид может пострадать от грядущих изменений: глобального потепления, появления инвазивных видов и преобразования ландшафтов. Также он учитывает биологические особенности животных — размер тела, скорость размножения и ширину ареала обитания.

Исследователи применили PCI ко всем наземным позвоночным на планете (всего 33 560 видов) и сравнили результаты с данными Красной книги. Оказалось, что хотя в целом показатели совпадают, есть и ключевые различия.

Самым неожиданным открытием стал высокий приоритет рептилий. Согласно новому индексу, именно ящерицы, змеи и черепахи в будущем могут потребовать наибольшего внимания экологов — даже больше, чем земноводные (амфибии), которые сегодня считаются одной из самых уязвимых групп. Ранее мы писали, как редких голубых игуан спасли от вымирания.

Кроме того, PCI выявил множество еще не находящихся под официальной угрозой видов, которые, однако, сильно рискуют оказаться в опасности в ближайшем будущем.

«Наш новый метод, ориентированный на будущее, позволяет выявить множество видов и регионов, которые вскоре потребуют большего внимания», — пояснили авторы работы.

По их словам, новый индекс не заменяет Красную книгу, а дополняет ее. Его главное преимущество — возможность строить прогнозы на основе разных сценариев.

#природа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
