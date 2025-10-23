В последние годы из-за изменений климата в Арктике растет число встреч белых медведей и людей, что может обернуться угрозой здоровью и жизни обоих. Море все позже покрывается льдом зимой и все раньше очищается. Это вынуждает медведей проводить на берегу больше времени и выходить к населенным пунктам в поисках пищи.

Делимся с вами 5 самыми неожиданными фактами о белом медведе.

Белый медведь — самый крупный сухопутный хищный зверь на планете. Длина его тела достигает трех метров. Самка весит 200–300 килограммов, а самец может весить все 500. Известны случаи, когда самцы весили целых 800 килограммов. Примерно столько же весит маленькая легковушка. Например, SmartFortwo.

Белый медведь на самом деле вовсе не белый, его шерсть прозрачная, а в природе может стать желтоватой. В теплом климате, например в зоопарке, она и вовсе может стать зеленой. Дело в том, что волоски шерсти белого медведя полые внутри. И в них могут скопиться микроскопические водоросли.

Белый медведь — единственный вид сухопутных млекопитающих, приспособившийся к жизни на морских льдах. Именно поэтому его называют морским млекопитающим. На латыни он так и называется — Ursus maritimus, то есть «медведь морской».

Белые медведи не впадают в спячку, но при этом самки залегают в берлоги и приносят там потомство, берлогу они делают в снежных наносах. Отправляются в берлогу в ноябре, а выходят наружу в марте-апреле. И все это время медведица живет только благодаря запасам жира.

Новорожденные медвежата весят всего 600 граммов! Прозревают и начинают слышать они через месяц после рождения. Когда медведи выходят из берлог, медвежата ходят с матерью 2,5–3 года и только потом приступают к самостоятельной жизни.